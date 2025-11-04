شقير يبحث مع سفير الهند سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية

استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان سفير الهند لدى لبنان محمد نور رحمن شيخ، وجرى البحث في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين لبنان والهند.



شقير



ورحب شقير بالسفير الهندي منوهاً بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مؤكداً اهتمام القطاع الخاص اللبناني بتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.



وأشاد بالتقدم والتطور الذي يحققه الاقتصاد الهندي، كما أشار إلى أن لبنان لديه الكثير من الميزات التفاضلية والفرص الإستثمارية الواعدة في قطاعات عدة وكذلك تطوير البنية التحتية، داعياً الى زيادة التواصل بين القطاع الخاص في البلدين للنظر في إمكانية التعاون للإستثمار في الفرص المتاحة.



السفير الهندي



من جهته، شكر السفير رحمن شيخ شقير على إهتمامه بتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، مؤكداً استعداده للعمل مع الجهات المختصة في بلاده لاتخاذ الخطوات المناسبة للتقدم على هذا المسار.



كما اكد السفير الهندي أهمية زيادة التواصل والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين، "كون ذلك يشكل ركيزة أساسية لتنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية".



وفي نهاية اللقاء قدم شقير للسفير رحمن شيخ كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان، كما قدم السفير الهندي لشقير هدية تذكارية.





