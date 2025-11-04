الرئيس سلام تعقيبًا على ما حدث في مغارة جعيتا: طلبت التحقيق لمحاسبة كل من يظهر عدم تقيّده بالأصول

ندّد رئيس الحكومة نواف سلام بـ”العبث بثروات لبنان الطبيعية”، وذلك تعقيبًا على ما حدث في مغارة جعيتا.

وأكّد أنّ وزارة السياحة لم تمنح إذنًا خطيًّا، وأنّ النادي اللبنانيّ للتنقيب في المغاور لم يُطلب رأيه.

وأعلن سلام أنّه طلب من الجهات المختصة التحقيق في الأمر لمحاسبة كل من يظهر عدم تقيّده بالأصول والقواعد القانونية، وببنود العقد الموقّع مع الوزارة.

ودعا الجميع إلى الالتزام الصارم بالتعميم، الذي كان قد أصدره في أيلول إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة المعنية كافة، في شأن وجوب تطبيق القوانين التي ترعى استعمال الأملاك العامة البرّية والبحرية، والأماكن الأثرية والسياحية، والمباني الرسمية.