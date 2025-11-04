مخزومي: ما حدث في مغارة جعيتا ليس مجرد زفاف والمطلوب محاسبة فورية لكل من سمح بهذا الانتهاك

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة "إكس": "ما حدث في مغارة جعيتا ليس مجرد زفاف، بل هو مساس مؤلم بكرامة تراثنا وذاكرة وطننا. هذا الموقع ليس صالة حفلات، بل هو كنز وطني حفظ آلاف السنين. المطلوب محاسبة فورية لكل من سمح بهذا الانتهاك، لأن من يستهين بتراث لبنان يستهين بلبنان نفسه".