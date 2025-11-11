الأخبار
وطن الإنسان: رجاءٌ بأن يحمل البابا حياد لبنان غصنَ زيتون منتظَر

أخبار لبنان
2025-11-11 | 02:57
وطن الإنسان: رجاءٌ بأن يحمل البابا حياد لبنان غصنَ زيتون منتظَر
3min
وطن الإنسان: رجاءٌ بأن يحمل البابا حياد لبنان غصنَ زيتون منتظَر

صدر عن "مشروع وطن الإنسان" البيان التالي: "لطالما عمل فريقُ البحوث والمبادرات في "مشروع وطن الإنسان" على إعداد أوراقٍ بنيويّة تهدف إلى إعادة بناء لبنان، في بحثٍ عن طريقٍ ثالثٍ حين يسدّ التاريخ أبوابه، وسعيًا إلى كسر الدائرة الجهنميّة التي تطوّق الوطن منذ عقود.
ومن بين تلك الأوراق، برز طرح "الحياد الضامن للسيادة والوحدة"، لا كموقفٍ سياسيٍّ عابر، بل كصيغة خلاصٍ وطنيٍّ تسعى إلى الإجابة عن السؤال الجوهريّ: كيف يمكن للبنان أن يخرج من مأزقه الوجوديّ، فيما تُعاد في الشرق الأوسط صياغة الخرائط والأقدار، وتُقرَّر مصائر الشعوب فوق أرضٍ تتنازعها القوى؟
إنّ "مشروع وطن الإنسان" يتطلّع، بأملٍ ورجاءٍ كبيرين، إلى أن يحمل قداسةُ الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر خلال زيارته المرتقبة إلى وطننا غصنَ الزيتون المنتظَر، وأن يضع قضيّة حياد لبنان في قلب العالم، عبر قرارٍ أمميٍّ يستثنيه من لعبة الأمم، فيكفّ عن أن يكون ساحةً للآخرين، ويُستعاد كوطنٍ للإنسان.
فمثلُ هذا القرار، سيكون قيامةً وطنيةً تُعيد للبنان مكانته كجسرٍ لا كساحة، وكحَضنٍ للسلام لا كأداةٍ للحروب. 
فالحياد اللبنانيّ ليس انسحابًا من التاريخ، بل عودةٌ إلى جوهر الرسالة؛ لأنّه حيادُ العدالة أمام القوّة، وحيادُ الإيمان أمام العنف، وحيادُ الإنسان أمام كلّ ما يُفقده إنسانيّته.
وهو في الوقت نفسه ضمانُ الوحدة والسيادة والاستقرار، والتعبير الأصدق عن إرادة العيش المشترك في كرامةٍ واحترامٍ متبادل.
وفي مكوّناته أن يمتنع لبنان عن الانخراط في الأحلاف والصراعات، وأن تمتنع الدول عن استخدامه أو التدخّل في قراره، عملًا بروح المواثيق الدوليّة التي تحفظ الكيانات الصغيرة من جشع الكبار.
وفي جوهره، أن يبقى لبنان متضامنًا مع قضايا الإنسان وحرّيّة الشعوب، شاهدًا للحقّ لا أداةً في الصراع.
لقد أثبتت التجارب المريرة والوقائع المتراكمة، بما حملته من مآسٍ في دولةٍ مركَّبةٍ كلبنان، وما رافقها من حرائقَ إقليميَّةٍ ونزاعاتٍ متماديةٍ في محيطه، أنّ الانحياز إلى محاور الصراع الإقليميّ كما التدخّلات الخارجيّة في شؤوننا، أطاحا على مرّ السنين بصيغةِ الشراكة بين المسيحيّين والمسلمين، بكلّ ما تختزنه من معانٍ وطنيّةٍ وإنسانيّةٍ وروحيّة. 
وهكذا وجد لبنان نفسه في حالِ تفكّكٍ واهتزازٍ في عمق كيانه، تتناوب عليه الأزمات وتتبدّد فيه مقوّمات الدولة، بعدما عجزت كلّ التسويات والحلول عن ترميم بنيانه. ولم يبقَ أمامه، في لحظة الحقيقة هذه، سوى طريقٍ واحدٍ يعيد إليه وحدتَه واستقلالَه واستقرارَه: طريقُ الحياد، بما هو خلاصٌ وشرطُ بقاء".

أخبار لبنان

الإنسان:

رجاءٌ

البابا

لبنان

زيتون

منتظَر

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-23

مشروع وطن الإنسان: على لبنان أن يكون حاضرا على طاولة مفاوضات الشرق الأوسط الجديد

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-05

"وطن الإنسان": لتجنب الحرب بالتفاوض وإنهاء الضبابية في اقتراع المغتربين

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-27

افرام: "وطن الإنسان" يقاطع جلسة مجلس النواب لهذه الأسباب

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-09

"وطن الإنسان": فليتحوّل خيار الإسناد لحرب غزة، إلى قرار جريء بإسناد السّلام والاستقرار

LBCI
أخبار لبنان
05:02

تدابير سير بسبب أعمال تزفيت على المسلك الغربيّ من جبيل حتى نهر إبراهيم

LBCI
أخبار لبنان
04:40

في مرفأ بيروت... تنفيذ السيناريو الأول من مناورة “Arz 2025”

LBCI
أخبار لبنان
04:10

الرئيس عون شدد على الرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية مع بلغاريا في المجالات كافة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:18

اندلاع الحرائق في مناطق واسعة في جزين ومناطق أخرى: إليكم المشهد

LBCI
أخبار دولية
05:19

عملية انتحارية في إسلام أباد

LBCI
اقتصاد
02:24

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
04:40

في مرفأ بيروت... تنفيذ السيناريو الأول من مناورة “Arz 2025”

LBCI
آخر الأخبار
02:42

انحسار حرائق سببتها الغارات على الجرمق والعيشية واستمرارها في الريحان وعرمتى لصعوبة الوصول لإطفائها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:18

اندلاع الحرائق في مناطق واسعة في جزين ومناطق أخرى: إليكم المشهد

LBCI
أخبار لبنان
16:00

حرائق في مناطق واسعة في جزين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

زيارة تاريخية لأوّل رئيس سوري للبيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تحضيرات بيروت ماراتون لسباق السيدات مستمرة بالتعاون مع بلدية جونيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

منصة "روبلوكس": محور تحذيراتٍ عالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الوفد الأميركيّ يطالب بإقفال القرض الحسن وتشديد التدابير في المطار والمرفأ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

المصارف: عدم الإعتراف بأنّ الأزمة نظامية يقوض ما بقي من القطاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

القضاء جزء من قالب الحلوى

LBCI
حال الطقس
02:28

منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة

LBCI
اقتصاد
02:24

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أخبار دولية
07:24

مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله

LBCI
صحف اليوم
00:28

مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركيّ لـ"النهار": معطيات دقيقة لدخول مبالغ ضخمة لبنان من دون المرور بالنظام المصرفيّ

LBCI
أخبار لبنان
01:01

مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران

LBCI
أمن وقضاء
02:59

توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص

LBCI
أخبار دولية
05:34

مصدران لـ"رويترز": سوريا أحبطت مؤامرتين من تنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال أحمد الشرع

LBCI
خبر عاجل
15:40

وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب جون هيرلي: تشرفت بلقاء الرئيس سلام برفقة سيباستيان غوركا وإنّ الشعب اللبناني أمام فرصة تاريخية لرسم مستقبله بيده لكن تحقيق ذلك يبقى رهنًا بوقف التمويل الإيراني وإنهاء سيطرة حزب الله

