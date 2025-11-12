سلام في مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة": لا مجال لأي تهاون مع معنف أو متحرش... ودعوة لنساء لبنان للمشاركة الكثيفة في الإنتخابات

شدد رئيس الحكومة نواف سلام في كلمة في مؤتمر "نساء على خطوط المواجهة" على أن "لا مجال لأي تهاون مع معنف أو متحرش كائنًا من كان زوجًا أو قريبًا أو غريبًا."



وأشار إلى أن "التحدي الحقيقي ليس فقط في صعوبة الوصول إلى الموقع بل في كيفية تعاطي بعض رجال السياسة وبعض المجتمع مع المرأة قبل أن تصل وحتى حين تصل."



ودعا سلام "جميع نساء لبنان إلى المشاركة الكثيفة في الإنتخابات المقبلة ترشيحًا واقتراعًا،" قائلًا: "أنا واثق من أنهن لن يتخلفن عن هذا الموعد."



وأشار إلى أن "العقبات ليست في غياب كفاءة النساء بل في منظومة سياسية وإجتماعية ما زالت تحكمها ذهنيات ماضوية ذكورية ومتخلفة ما يقوض إمكانات الإصلاح الحقيقي."