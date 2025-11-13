مخزومي: استعداد السعودية لرفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية يؤكد التزام الرياض الأخوي تجاه لبنان

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس: "كلّ الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على حرصها الدائم على استقرار لبنان وازدهاره. إن استعداد المملكة لتعزيز المسارات التجارية ورفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية يتجاوز كونه إجراءً اقتصاديّاً ليؤكد التزام الرياض الأخوي تجاه لبنان. نثمّن عالياً تقدير المملكة لجهود رئاسة الجمهورية والحكومة اللبنانية في حماية أمن لبنان ومكافحة تهريب المخدرات. يبقى لبنان وفياً لأشقائه، مقدّراً لمواقف المملكة النبيلة ودعمها المستمر. حفظ الله المملكة وقيادتها الرشيدة، وزادها عزّاً ورفعة، وجمع بين بلدينا في روابط الأخوّة والمحبة".