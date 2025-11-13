الأخبار
LBCI
LBCI

مخزومي: استعداد السعودية لرفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية يؤكد التزام الرياض الأخوي تجاه لبنان

أخبار لبنان
2025-11-13 | 16:23
مشاهدات عالية
LBCI
مخزومي: استعداد السعودية لرفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية يؤكد التزام الرياض الأخوي تجاه لبنان
0min
مخزومي: استعداد السعودية لرفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية يؤكد التزام الرياض الأخوي تجاه لبنان

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس: "كلّ الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على حرصها الدائم على استقرار لبنان وازدهاره. إن استعداد المملكة لتعزيز المسارات التجارية ورفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية يتجاوز كونه إجراءً اقتصاديّاً ليؤكد التزام الرياض الأخوي تجاه لبنان. نثمّن عالياً تقدير المملكة لجهود رئاسة الجمهورية والحكومة اللبنانية في حماية أمن لبنان ومكافحة تهريب المخدرات. يبقى لبنان وفياً لأشقائه، مقدّراً لمواقف المملكة النبيلة ودعمها المستمر. حفظ الله المملكة وقيادتها الرشيدة، وزادها عزّاً ورفعة، وجمع بين بلدينا في روابط الأخوّة والمحبة".

أخبار لبنان

استعداد

السعودية

العوائق

الصادرات

اللبنانية

التزام

الرياض

الأخوي

لبنان

سعيد مالك: الرئيس بري ملزم بطرح مشاريع القوانين على الهيئة العامة... والانتخابات في خطر
الأشغال أنجزت استبدال فواصل التمدّد على جادة الياس الهراوي – الحازمية
مقالات ذات صلة

LBCI
خبر عاجل
15:15

سلام يشكر السعودية لتعزيز العلاقات التجارية ورفع العوائق أمام الصادرات اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
14:15

رويترز نقلا عن مسؤول سعودي رفيع المستوى: وفد سعودي يزور لبنان قريبا لمناقشة إزالة العوائق التي تعطل الصادرات إلى المملكة والمملكة تقدر مبادرات الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء

LBCI
أخبار دولية
2025-09-23

الرئيس البولندي يؤكد أمام الأمم المتّحدة استعداد بلاده "للدفاع عن أراضيها"

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-23

مخزومي هنأ السعودية باليوم الوطني: لبنان يثمّن مواقفها الداعمة له

LBCI
أخبار دولية
16:42

السعودية ستعزز العلاقات التجارية مع لبنان بعد الحد من تهريب المخدرات

LBCI
أخبار دولية
16:19

الجيش الإسرائيلي: "إنفجار السيارة في تول لم يكن غارة بل ناتج عن محاولة فاشلة لحزب الله تهريب أسلحة"

LBCI
أخبار لبنان
15:56

الحجار: لا مخاوف لدينا بل نمتلك إرادة لتعزيز العلاقات مع السعودية

LBCI
أخبار لبنان
15:53

منسى التقى رئيس الحكومة اليونانية في أثينا: بحث في مؤتمر دعم الجيش وتعزيز التعاون الثنائي

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-18

الفاتيكان يستعد لإعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان بمشاركة الرئيس عون واللبنانية الأولى

LBCI
أخبار دولية
2025-09-07

السعودية تطلق مشروعًا لإزالة الأنقاض في دمشق وريفها

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-26

قبلان: الدولة دولة بالعدالة والشراكة والمساواة لا بالغبن والحصار والإنتقام

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-14

وزير الزراعة: وزارة الصحة أخذت 11 عينة جديدة من مياه تنورين ستصدر نتائجها تباعًا

LBCI
رياضة
13:43

استراتجية وطنية عنوانها الرياضة من اجل التنمية

LBCI
أخبار دولية
13:39

بين إيران وأميركا.. هكذا أتت نتيجة الانتخابات البرلمانية في العراق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

شراكة لبنانية-فرنسية تعيد الحياة لعدد من قرى بعلبك-الهرمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اللجنة الفنية أنهت الكشف على مغارة جعيتا... والتقرير النهائي عن الأضرار الجمعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

المجموعات الاغترابية تكثّف جهودها لحثّ اللبنانيين بالخارج على التسجيل وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

فوج اطفاء بيروت خارج عن الخدمة والعودة بيد الوزير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

أول طعن بترخيص ستارلينك... فهل يكسر شورى الدولة الحكومة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

تحويل ألف دولار وما فوق يحتاج لـkyc

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

تهديدات إسرائيل للبنان مستمرة... والجيش الإسرائيلي يواصل تدريباته واستعدادته

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
03:05

معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق

LBCI
أخبار لبنان
12:04

رسالة من دارين لحود وداريل عيسى لترامب: بري يقف مرة أخرى في طريق التقدم!

LBCI
حال الطقس
02:59

طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة

LBCI
أمن وقضاء
00:41

أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
07:46

مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
09:52

معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق الأول في بيروت رولا عثمان تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين خزينة بلدية بيروت بعد الإدعاء عليه من قبل النيابة العامة المالية بجرم اختلاس مبالغ بحوالي ٢٠٠ ألف دولار من خزينة البلدية

LBCI
أمن وقضاء
08:52

توقيف شخصَين بجرم تزوير رخص سوق

LBCI
أمن وقضاء
09:18

أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية

