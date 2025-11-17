الأخبار
الرئيس عون: الإمام موسى الصدر ليس إمام أبناء الطائفة الشيعية فحسب... وأتابع شخصيا كل ما يتصل بهذه القضية
أخبار لبنان
2025-11-17 | 11:16
الرئيس عون: الإمام موسى الصدر ليس إمام أبناء الطائفة الشيعية فحسب... وأتابع شخصيا كل ما يتصل بهذه القضية
واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته في قصر بعبدا، فاستقبل وفد "اللجنة الرسمية لمتابعة قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه"، الذي ضم: صدر الدين الصدر، القاضي حسن الشامي، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد مرشد سليمان، الدكتور جوزف غزالة، شادي حسين، رائد شرف الدين، مليحة الصدر، ومريم قنديل.
وعرض الوفد آخر المعطيات المتصلة بقضية الإمام المغيب موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب، والصحافي عباس بدر الدين، في ضوء التطورات الأخيرة التي طرأت على القضية، ومنها الملف الذي سلمته السلطات الليبية للقضاء اللبناني حول التحقيق الذي أجرته في قضية تغييب الإمام الصدر ورفيقيه.
وأكد الرئيس عون للوفد أن "الإمام المغيب ليس إمام أبناء الطائفة الشيعية فحسب، بل هو إمام كل الوطن"، لافتا إلى أنه "يتابع شخصيا كل ما يتصل بهذه القضية على مختلف المستويات".
واستقبل الرئيس عون وفد نقابة المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف برئاسة ربيع بزي، واستمع من أعضاء الوفد الى الصعوبات التي يواجهها، وعمل النقابة في سبيل الاستمرار في تأمين التعليم للطلاب من مختلف الاعمار وفي كل المناطق اللبنانية.
والقى بزي كلمة باسم الوفد عرض فيها لـ"الواقع التربوي عموما"، مشددا على "عمق العلاقة بين المدارس التعليمية الخاصة والجسم التربوي وأولياء الطلاب خصوصا"، مشيرا إلى أن "هم النقابة هو إبقاء التعليم رسالة، وليس تجارة". وقال: "رغم العمل في ظل القانون رقم 515، والاكتفاء بالمنحة المدرسية المخصصة لافراد الجيش اللبناني واستيفاء رسوم قليلة جدا نسبة الى باقي المدارس، الا ان المدارس الخاصة في الأطراف لا تزال مهمشة، وتعاني من مشاكل في ما خص اساتذتها في الضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات، مع العلم انها ليست عبئاً على الدولة، بل ركيزة من ركائز التربية في لبنان، وتستحق ان يتم انصافها".
وطالب بـ"دعم هذه المدارس كي تبقى أبوابها مفتوحة".
ورد الرئيس عون، فحيا "أعضاء الوفد على الرسالة التربوية التي يؤدونها، رغم كل الصعوبات التي يعيشها البلد"، مؤكدا "وقوفه الى جانب كل ما من شأنه دعم العلم والمعرفة وتأمينه الى الطلاب الى أي طبقة اجتماعية انتموا، فالعلم أساسي في نهضة لبنان وتأمين مستقبل مشرق له، واستمرار أبنائه في التميز أينما كانوا باعتراف المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة، رهن بما يحصّله من علم وثقافة".
كما استقبل رئيس الجمهورية المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار.
من جهة أخرى، أجرى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً بالفنانة سميرة بارودي، مطمئناً الى "صحة زوجها الفنان الكبير النقيب احسان صادق، الذي يخضع للعلاج في مستشفى مار يوسف- الدورة بعد اصابته بوعكة صحية".
أخبار لبنان
جوزاف عون
موسى الصدر
المدارس
مقالات ذات صلة
أخبار لبنان
2025-11-14
لجنة متابعة قضية الإمام الصدر تكشف مضمون الملف الليبي
أخبار لبنان
2025-11-14
لجنة متابعة قضية الإمام الصدر تكشف مضمون الملف الليبي
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-03
الـBBC تفتح ملف الإمام موسى الصدر: صورة غامضة وخُصل شعر مفقودة
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-03
الـBBC تفتح ملف الإمام موسى الصدر: صورة غامضة وخُصل شعر مفقودة
0
أمن وقضاء
2025-10-17
جلسة إستماع لهانيبال القذافي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر... إليكم التفاصيل
أمن وقضاء
2025-10-17
جلسة إستماع لهانيبال القذافي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
2025-09-02
تقرير لـBBC: تفاصيل الذكاء الاصطناعي والجثة المنسوبة للإمام موسى الصدر
أخبار لبنان
2025-09-02
تقرير لـBBC: تفاصيل الذكاء الاصطناعي والجثة المنسوبة للإمام موسى الصدر
0
أخبار لبنان
14:21
على أوتوستراد جبيل: حادث سير بين سيارة وآلية للجيش... وسقوط 6 جرحى
أخبار لبنان
14:21
على أوتوستراد جبيل: حادث سير بين سيارة وآلية للجيش... وسقوط 6 جرحى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
3 أيام تفصلنا عن انتهاء مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية... وهذا ما قامت به المجموعات الإغترابية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
3 أيام تفصلنا عن انتهاء مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية... وهذا ما قامت به المجموعات الإغترابية
0
أخبار لبنان
13:25
مخزومي: على الحكومة الاستفادة من الدعم الدولي والانتقال إلى خطوات تنفيذية تدعم مسار الإصلاح
أخبار لبنان
13:25
مخزومي: على الحكومة الاستفادة من الدعم الدولي والانتقال إلى خطوات تنفيذية تدعم مسار الإصلاح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
السعودية في السراي… ورفع الحظر على الطاولة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
السعودية في السراي… ورفع الحظر على الطاولة
0
آخر الأخبار
13:29
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: المفاوضات مع سوريا من أجل التوصل إلى اتفاق أمني وصلت إلى طريق مسدود
آخر الأخبار
13:29
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: المفاوضات مع سوريا من أجل التوصل إلى اتفاق أمني وصلت إلى طريق مسدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وراء كل إعلان كاذب أرباح طائلة لميتا
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وراء كل إعلان كاذب أرباح طائلة لميتا
0
أخبار دولية
10:25
بي بي سي "مصممة على مواجهة" مقاضاة ترامب لها بتهمة التشهير
أخبار دولية
10:25
بي بي سي "مصممة على مواجهة" مقاضاة ترامب لها بتهمة التشهير
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تستعد لمواجهة مزدوجة مع إيران ولبنان وسط تعثّر الجهود لنزع سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تستعد لمواجهة مزدوجة مع إيران ولبنان وسط تعثّر الجهود لنزع سلاح حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
وسام مكلل يزين انجازات ملك الزجل الشاعر موسى زغيب
تقارير نشرة الاخبار
13:52
وسام مكلل يزين انجازات ملك الزجل الشاعر موسى زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وراء كل إعلان كاذب أرباح طائلة لميتا
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وراء كل إعلان كاذب أرباح طائلة لميتا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سينر يحسم كلاسيكو التنس الأخير لعام ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سينر يحسم كلاسيكو التنس الأخير لعام ٢٠٢٥
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
3 أيام تفصلنا عن انتهاء مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية... وهذا ما قامت به المجموعات الإغترابية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
3 أيام تفصلنا عن انتهاء مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية... وهذا ما قامت به المجموعات الإغترابية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
علاقة Stories بحزب الله... هل يمر طريق القدس من القهوة السادة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
علاقة Stories بحزب الله... هل يمر طريق القدس من القهوة السادة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لبنان يتجه لرفع شكوى إلى مجلس الأمن بعد تجاوز الجدار الإسرائيلي للخط الأزرق
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لبنان يتجه لرفع شكوى إلى مجلس الأمن بعد تجاوز الجدار الإسرائيلي للخط الأزرق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تستعد لمواجهة مزدوجة مع إيران ولبنان وسط تعثّر الجهود لنزع سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تستعد لمواجهة مزدوجة مع إيران ولبنان وسط تعثّر الجهود لنزع سلاح حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
السعودية في السراي… ورفع الحظر على الطاولة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
السعودية في السراي… ورفع الحظر على الطاولة
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:14
مقدمة النشرة المسائية 17-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:14
مقدمة النشرة المسائية 17-11-2025
1
فنّ
05:28
بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا
فنّ
05:28
بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا
2
حال الطقس
01:30
إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع
حال الطقس
01:30
إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع
3
أخبار لبنان
12:58
إبن الـ7 سنوات يطلق النار على والدته عن طريق الخطأ...
أخبار لبنان
12:58
إبن الـ7 سنوات يطلق النار على والدته عن طريق الخطأ...
4
أخبار لبنان
11:46
"حشرات في البضاعة"... ختم محل حلويات في النبطية بالشمع الأحمر!
أخبار لبنان
11:46
"حشرات في البضاعة"... ختم محل حلويات في النبطية بالشمع الأحمر!
5
أخبار لبنان
08:11
المتحدثة باسم اليونيفيل للـLBCI: عملية تقليص عدد الجنود المنتشرين على الأرض في لبنان بدأت
أخبار لبنان
08:11
المتحدثة باسم اليونيفيل للـLBCI: عملية تقليص عدد الجنود المنتشرين على الأرض في لبنان بدأت
6
خبر عاجل
00:45
الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان
خبر عاجل
00:45
الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان
7
اقتصاد
09:30
مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت
اقتصاد
09:30
مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت
8
خبر عاجل
04:53
التحكم المروري: تذكير بتحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارًا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
خبر عاجل
04:53
التحكم المروري: تذكير بتحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارًا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
