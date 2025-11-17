الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس عون: الإمام موسى الصدر ليس إمام أبناء الطائفة الشيعية فحسب... وأتابع شخصيا كل ما يتصل بهذه القضية

أخبار لبنان
2025-11-17 | 11:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس عون: الإمام موسى الصدر ليس إمام أبناء الطائفة الشيعية فحسب... وأتابع شخصيا كل ما يتصل بهذه القضية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الرئيس عون: الإمام موسى الصدر ليس إمام أبناء الطائفة الشيعية فحسب... وأتابع شخصيا كل ما يتصل بهذه القضية

واصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لقاءاته في قصر بعبدا، فاستقبل وفد "اللجنة الرسمية لمتابعة قضية الإمام موسى الصدر ورفيقيه"، الذي ضم: صدر الدين الصدر، القاضي حسن الشامي، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد مرشد سليمان، الدكتور جوزف غزالة، شادي حسين، رائد شرف الدين، مليحة الصدر، ومريم قنديل.

وعرض الوفد آخر المعطيات المتصلة بقضية الإمام المغيب موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب، والصحافي عباس بدر الدين، في ضوء التطورات الأخيرة التي طرأت على القضية، ومنها الملف الذي سلمته السلطات الليبية للقضاء اللبناني حول التحقيق الذي أجرته في قضية تغييب الإمام الصدر ورفيقيه.

وأكد الرئيس عون للوفد أن "الإمام المغيب ليس إمام أبناء الطائفة الشيعية فحسب، بل هو إمام كل الوطن"، لافتا إلى أنه "يتابع شخصيا كل ما يتصل بهذه القضية على مختلف المستويات".
 

واستقبل الرئيس عون وفد نقابة المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف برئاسة ربيع بزي، واستمع من أعضاء الوفد الى الصعوبات التي يواجهها، وعمل النقابة في سبيل الاستمرار في تأمين التعليم للطلاب من مختلف الاعمار وفي كل المناطق اللبنانية.

والقى بزي كلمة باسم الوفد عرض فيها لـ"الواقع التربوي عموما"، مشددا على "عمق العلاقة بين المدارس التعليمية الخاصة والجسم التربوي وأولياء الطلاب خصوصا"، مشيرا إلى أن "هم النقابة هو إبقاء التعليم رسالة، وليس تجارة". وقال: "رغم العمل في ظل القانون رقم 515، والاكتفاء بالمنحة المدرسية المخصصة لافراد الجيش اللبناني واستيفاء رسوم قليلة جدا نسبة الى باقي المدارس، الا ان المدارس الخاصة في الأطراف لا تزال مهمشة، وتعاني من مشاكل في ما خص اساتذتها في الضمان الاجتماعي وصندوق التعويضات، مع العلم انها ليست عبئاً على الدولة، بل ركيزة من ركائز التربية في لبنان، وتستحق ان يتم انصافها".

وطالب بـ"دعم هذه المدارس كي تبقى أبوابها مفتوحة".

ورد الرئيس عون، فحيا "أعضاء الوفد على الرسالة التربوية التي يؤدونها، رغم كل الصعوبات التي يعيشها البلد"، مؤكدا "وقوفه الى جانب كل ما من شأنه دعم العلم والمعرفة وتأمينه الى الطلاب الى أي طبقة اجتماعية انتموا، فالعلم أساسي في نهضة لبنان وتأمين مستقبل مشرق له، واستمرار أبنائه في التميز أينما كانوا باعتراف المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة، رهن بما يحصّله من علم وثقافة".
 
كما استقبل رئيس الجمهورية المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار.

من جهة أخرى، أجرى الرئيس عون اتصالاً هاتفياً بالفنانة سميرة بارودي، مطمئناً الى "صحة زوجها الفنان الكبير النقيب احسان صادق، الذي يخضع للعلاج في مستشفى مار يوسف- الدورة بعد اصابته بوعكة صحية".

أخبار لبنان

جوزاف عون

موسى الصدر

المدارس

LBCI التالي
كانديس أرديل: ما يجري لن يغير في عمل قوات اليونيفيل (الأخبار)
مذكرة الفصائل والقوى الفلسطينية في شأن مشروع القرار الأميركيّ في مجلس الأمن
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-14

لجنة متابعة قضية الإمام الصدر تكشف مضمون الملف الليبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-03

الـBBC تفتح ملف الإمام موسى الصدر: صورة غامضة وخُصل شعر مفقودة

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-17

جلسة إستماع لهانيبال القذافي في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-02

تقرير لـBBC: تفاصيل الذكاء الاصطناعي والجثة المنسوبة للإمام موسى الصدر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:21

على أوتوستراد جبيل: حادث سير بين سيارة وآلية للجيش... وسقوط 6 جرحى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

3 أيام تفصلنا عن انتهاء مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية... وهذا ما قامت به المجموعات الإغترابية

LBCI
أخبار لبنان
13:25

مخزومي: على الحكومة الاستفادة من الدعم الدولي والانتقال إلى خطوات تنفيذية تدعم مسار الإصلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

السعودية في السراي… ورفع الحظر على الطاولة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:29

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: المفاوضات مع سوريا من أجل التوصل إلى اتفاق أمني وصلت إلى طريق مسدود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

وراء كل إعلان كاذب أرباح طائلة لميتا

LBCI
أخبار دولية
10:25

بي بي سي "مصممة على مواجهة" مقاضاة ترامب لها بتهمة التشهير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

إسرائيل تستعد لمواجهة مزدوجة مع إيران ولبنان وسط تعثّر الجهود لنزع سلاح حزب الله

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

وسام مكلل يزين انجازات ملك الزجل الشاعر موسى زغيب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

وراء كل إعلان كاذب أرباح طائلة لميتا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

سينر يحسم كلاسيكو التنس الأخير لعام ٢٠٢٥

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

3 أيام تفصلنا عن انتهاء مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية... وهذا ما قامت به المجموعات الإغترابية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

علاقة Stories بحزب الله... هل يمر طريق القدس من القهوة السادة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

لبنان يتجه لرفع شكوى إلى مجلس الأمن بعد تجاوز الجدار الإسرائيلي للخط الأزرق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

إسرائيل تستعد لمواجهة مزدوجة مع إيران ولبنان وسط تعثّر الجهود لنزع سلاح حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

السعودية في السراي… ورفع الحظر على الطاولة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:14

مقدمة النشرة المسائية 17-11-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
05:28

بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا

LBCI
حال الطقس
01:30

إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع

LBCI
أخبار لبنان
12:58

إبن الـ7 سنوات يطلق النار على والدته عن طريق الخطأ...

LBCI
أخبار لبنان
11:46

"حشرات في البضاعة"... ختم محل حلويات في النبطية بالشمع الأحمر!

LBCI
أخبار لبنان
08:11

المتحدثة باسم اليونيفيل للـLBCI: عملية تقليص عدد الجنود المنتشرين على الأرض في لبنان بدأت

LBCI
خبر عاجل
00:45

الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان

LBCI
اقتصاد
09:30

مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت

LBCI
خبر عاجل
04:53

التحكم المروري: تذكير بتحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارًا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More