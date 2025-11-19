الأخبار
وزير العدل عرض مع وفد من الاتحاد الأوروبي سبل تفعيل اتفاقية الشراكة
أخبار لبنان
2025-11-19 | 10:59
وزير العدل عرض مع وفد من الاتحاد الأوروبي سبل تفعيل اتفاقية الشراكة
بحث وزير العدل عادل نصار مع وفدًا من الاتحاد الأوروبي في سبل تفعيل اتفاقية الشراكة القائمة بين لبنان والاتحاد الأوروبي، والتي ترتكز على القيم المشتركة بين الطرفين، خصوصا تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.
وضم الوفد: الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان كايسا أولونغرين، المساعدة السياسية الملحقة بالوفد الخارجي EEAS سيسيليا بيلوسينامي، المسؤولة السياسية إميلي غيلاردون، رئيس القسم السياسي في بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت ألكسندر جولي، مدير برنامج التعاون القضائي مع وزارة العدل أندريا باتيستا، ومنسقة التعاون في بعثة بيروت زوزانا توماكوفا، وذلك في حضور مستشارة الوزير لارا سعادة.
