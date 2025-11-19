شيخ العقل اتصل برئيس الاركان معزيا بشهداء الجيش ومنوها بمواقف العماد هيكل الوطنية

اجرى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى اتصالاً هاتفياً برئيس الاركان اللواء الركن حسان عودة، للتعزية بشهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا امس، ونقل تعازيه لقائد الجيش العماد رودولف هيكل والقيادة العسكرية، منوها في هذا السياق "بالتضحيات الجسام التي يقدمها الجيش في مختلف الميادين والساحات، وتقديره لتنفيذه الدور المنوط به، فيما يحفظ سمعة الوطن ويصون وحدته ويعزّز الثقة به".



كذلك حيّا الشيخ ابي المنى العماد هيكل على "مواقفه الوطنية على رأس المؤسسة العسكرية، التي تجسّد التزامها الثابت بدورها ومهامها بوعي ومسؤولية، حفاظاً على الاستقرار العام، في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان".



كما دان "الانتهاكات الاسرائيلية للبنان واعتداءاتها المستمرة، التي طالت اخيرا مخيم عين الحلوة وسقوط عددا من الضحايا، واستمرار استهدافها لمناطق وبلدات خاصة في الجنوب".

