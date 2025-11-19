سلام: العالم العربي بدأ يعود إلى لبنان... وهذا ما قاله عن الودائع والكهرباء والاتفاق مع صندوق النقد





أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان عاد إلى العالم العربي وأن العالم العربي بدأ يعود إلى لبنان، آملا برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية.وقال سلام في خلال مؤتمر "بيروت 1": "وضعنا البلد على السكة الجديدة وللمرة الاولى هناك عمل جاد لبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها وعلينا استكمال هذه المسيرة".وشدد على أن لبنان لا يزال بلد الفرص الواعدة وأن الحكومة بدأت بمسيرة الاصلاح وأنه لا يزال أمامها شوطا كبيرا وأنه لا بد من استكمال الاصلاحات وأنه في غياب الامن والامان سيفوت لبنان فرصة النهوض.وعن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال سلام: "لا يجوز التفكير في التراجع عن الاتفاق مع صندوق النقد والاهم ان الاتفاق مهم بما سيوفر من اموال وابعد من ذلك فهو يعطينا شهادة حسن سلوك لفتح باب الاستثمارات".

وأضاف: "لا تصلح اي من الخيارات الاخرى "كل تشاطر لبناني" يقول إننا قادرين الخروج بلا صندوق النقد غير معقول والاصلاحات التي يطلبها صندوق النقد هي التي نحن بحاجة اليها".



وفي ما خص ملف الودائع، قال سلام: "كنت اول من قلت شطبنا شطب الودائع والاقتراحات السابقة لرد الودائع بعشر سنوات واكثر غير مقبولة خصوصا لاصحاب الودائع الصغيرة والجميع سيحصل على ودائعه وفي فترات منطقية".



وشدد على أن ليس كل المودعين سواسية، مشيرا الى أن هناك اصحاب ودائع مشروعة واصحاب ودائع غير مشروعة ومن وديعته غير مشروعة وناتجة عن الفساد او تجارة المخدرات لافتا الى لأن "هذا لا يجب فقط ان تشطب وديعته بل ان يدخل السجن ويحاسب".



وعن ملف الكهرباء، قال: "هناك مشكلة في التوزيع الكهربائي وفي الجباية وانتاج الطاقة ومن خلال الشراكة بين القطاع الخاص والعام سنعمل على بناء مصنعين كبيرين لانتاج الكهرباء وسنبني محطتين لتطوير الطاقة البديلة الشمسية والهوائية".

وأكد أن الحكومة ستعمل على اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها.

وكشف أن غدا سيتم تدشين "السكانيرز" في مرفأ بيروت.







