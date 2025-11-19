الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
22
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
22
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام: العالم العربي بدأ يعود إلى لبنان... وهذا ما قاله عن الودائع والكهرباء والاتفاق مع صندوق النقد
أخبار لبنان
2025-11-19 | 10:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
سلام: العالم العربي بدأ يعود إلى لبنان... وهذا ما قاله عن الودائع والكهرباء والاتفاق مع صندوق النقد
2
min
سلام: العالم العربي بدأ يعود إلى لبنان... وهذا ما قاله عن الودائع والكهرباء والاتفاق مع صندوق النقد
أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان عاد إلى العالم العربي وأن العالم العربي بدأ يعود إلى لبنان، آملا برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية.
وقال سلام في خلال مؤتمر "بيروت 1": "وضعنا البلد على السكة الجديدة وللمرة الاولى هناك عمل جاد لبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها وعلينا استكمال هذه المسيرة".
وشدد على أن لبنان لا يزال بلد الفرص الواعدة وأن الحكومة بدأت بمسيرة الاصلاح وأنه لا يزال أمامها شوطا كبيرا وأنه لا بد من استكمال الاصلاحات وأنه في غياب الامن والامان سيفوت لبنان فرصة النهوض.
وعن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قال سلام: "لا يجوز التفكير في التراجع عن الاتفاق مع صندوق النقد والاهم ان الاتفاق مهم بما سيوفر من اموال وابعد من ذلك فهو يعطينا شهادة حسن سلوك لفتح باب الاستثمارات".
وأضاف: "لا تصلح اي من الخيارات الاخرى "كل تشاطر لبناني" يقول إننا قادرين الخروج بلا صندوق النقد غير معقول والاصلاحات التي يطلبها صندوق النقد هي التي نحن بحاجة اليها".
وفي ما خص ملف الودائع، قال سلام: "كنت اول من قلت شطبنا شطب الودائع والاقتراحات السابقة لرد الودائع بعشر سنوات واكثر غير مقبولة خصوصا لاصحاب الودائع الصغيرة والجميع سيحصل على ودائعه وفي فترات منطقية".
وشدد على أن ليس كل المودعين سواسية، مشيرا الى أن هناك اصحاب ودائع مشروعة واصحاب ودائع غير مشروعة ومن وديعته غير مشروعة وناتجة عن الفساد او تجارة المخدرات لافتا الى لأن "هذا لا يجب فقط ان تشطب وديعته بل ان يدخل السجن ويحاسب".
وعن ملف الكهرباء، قال: "هناك مشكلة في التوزيع الكهربائي وفي الجباية وانتاج الطاقة ومن خلال الشراكة بين القطاع الخاص والعام سنعمل على بناء مصنعين كبيرين لانتاج الكهرباء وسنبني محطتين لتطوير الطاقة البديلة الشمسية والهوائية".
وأكد أن الحكومة ستعمل على اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها.
وكشف أن غدا سيتم تدشين "السكانيرز" في مرفأ بيروت.
أخبار لبنان
العالم
العربي
لبنان...
الودائع
والكهرباء
والاتفاق
صندوق
النقد
التالي
أسرار الصحف 19-11-2025
قيادة الجيش تنعى شهيديها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-22
كنعان: منعنا شطب ودائع الناس وفرضنا قانون استرداد الودائع في لجنة المال وعلى طاولة صندوق النقد
أخبار لبنان
2025-10-22
كنعان: منعنا شطب ودائع الناس وفرضنا قانون استرداد الودائع في لجنة المال وعلى طاولة صندوق النقد
0
أخبار لبنان
2025-10-31
البساط لـ"جدل": لا خلافات داخلية حول المفاوضات مع صندوق النقد... وإعادة الودائع أولوية والحكومة لن تحمّل الدولة ما يفوق قدرتها
أخبار لبنان
2025-10-31
البساط لـ"جدل": لا خلافات داخلية حول المفاوضات مع صندوق النقد... وإعادة الودائع أولوية والحكومة لن تحمّل الدولة ما يفوق قدرتها
0
أخبار لبنان
2025-10-13
وزير الثقافة: قمة القاهرة مهرجان لترامب وموقف لبنان يكمن في الاتفاق مع صندوق النقد الدوليّ
أخبار لبنان
2025-10-13
وزير الثقافة: قمة القاهرة مهرجان لترامب وموقف لبنان يكمن في الاتفاق مع صندوق النقد الدوليّ
0
أخبار لبنان
2025-09-01
جابر أكد مشاركته في جلسة الحكومة المقبلة وهذا ما قاله عن اعادة أموال المودعين
أخبار لبنان
2025-09-01
جابر أكد مشاركته في جلسة الحكومة المقبلة وهذا ما قاله عن اعادة أموال المودعين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:45
وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه
أخبار لبنان
13:45
وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الجيش اللبناني يقدم شهيدين جديدين في الحرب ضد المخدرات... وأحد أخطر المطلوبين يسقط في الشراونة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الجيش اللبناني يقدم شهيدين جديدين في الحرب ضد المخدرات... وأحد أخطر المطلوبين يسقط في الشراونة
0
أخبار لبنان
13:22
المجموعات الإغترابية تنظم ماراثون لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
أخبار لبنان
13:22
المجموعات الإغترابية تنظم ماراثون لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إنذارات وإخلاءات وضربات… الجنوب تحت العدوان الإسرائيلي المتصاعد
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إنذارات وإخلاءات وضربات… الجنوب تحت العدوان الإسرائيلي المتصاعد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:59
وزير العدل عرض مع وفد من الاتحاد الأوروبي سبل تفعيل اتفاقية الشراكة
أخبار لبنان
10:59
وزير العدل عرض مع وفد من الاتحاد الأوروبي سبل تفعيل اتفاقية الشراكة
0
فنّ
05:30
لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يُباع في مزاد على الإطلاق
فنّ
05:30
لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يُباع في مزاد على الإطلاق
0
آخر الأخبار
2025-11-07
الرئيس سلام: أخذنا قرارًا واضحًا يقتضي بحصر السلاح ونترجم ذلك في قرارات وفي خطة وضعها الجيش اللبنانيّ بدأها ضمن مراحل ولا نزال في المرحلة الأولى
آخر الأخبار
2025-11-07
الرئيس سلام: أخذنا قرارًا واضحًا يقتضي بحصر السلاح ونترجم ذلك في قرارات وفي خطة وضعها الجيش اللبنانيّ بدأها ضمن مراحل ولا نزال في المرحلة الأولى
0
حال الطقس
2025-11-12
منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-11-12
منخفض جوي وتدنٍ بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل الطقس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"
0
أخبار لبنان
13:45
وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه
أخبار لبنان
13:45
وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
استقبال غير مسبوق في واشنطن: ترامب يحتفي ببن سلمان بترحاب استثنائي وصفقات هائلة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
استقبال غير مسبوق في واشنطن: ترامب يحتفي ببن سلمان بترحاب استثنائي وصفقات هائلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
"بيروت وان" في اليوم الثاني مؤتمر محادثات نهوض بالاقتصاد اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:26
"بيروت وان" في اليوم الثاني مؤتمر محادثات نهوض بالاقتصاد اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الجيش اللبناني يقدم شهيدين جديدين في الحرب ضد المخدرات... وأحد أخطر المطلوبين يسقط في الشراونة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الجيش اللبناني يقدم شهيدين جديدين في الحرب ضد المخدرات... وأحد أخطر المطلوبين يسقط في الشراونة
0
أخبار لبنان
13:22
المجموعات الإغترابية تنظم ماراثون لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
أخبار لبنان
13:22
المجموعات الإغترابية تنظم ماراثون لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إنذارات وإخلاءات وضربات… الجنوب تحت العدوان الإسرائيلي المتصاعد
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إنذارات وإخلاءات وضربات… الجنوب تحت العدوان الإسرائيلي المتصاعد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
الاحتلال الاسرائيلي يزعم استهداف مجمع تدريب في قلب عين الحلوة وحماس ترد: مجرد منشأة رياضية
تقارير نشرة الاخبار
13:15
الاحتلال الاسرائيلي يزعم استهداف مجمع تدريب في قلب عين الحلوة وحماس ترد: مجرد منشأة رياضية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
تصعيد إسرائيلي جديد: هجوم على عين الحلوة وتمهيد لعمليات محدودة ضد حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:10
تصعيد إسرائيلي جديد: هجوم على عين الحلوة وتمهيد لعمليات محدودة ضد حزب الله
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:18
انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب
أخبار لبنان
07:18
انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب
2
خبر عاجل
16:41
قيادة الجيش تنعى شهيديها
خبر عاجل
16:41
قيادة الجيش تنعى شهيديها
3
أخبار لبنان
15:37
بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش
أخبار لبنان
15:37
بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش
4
أمن وقضاء
12:10
أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج
أمن وقضاء
12:10
أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج
5
أمن وقضاء
04:25
بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية
أمن وقضاء
04:25
بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية
6
فنّ
14:53
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
فنّ
14:53
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
7
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
8
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More