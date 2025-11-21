الأخبار
دريان: استقلالنا بحاجة الى عناية فائقة في ظل استمرار العدوان الصهيوني على لبنان

2025-11-21 | 03:36
دريان: استقلالنا بحاجة الى عناية فائقة في ظل استمرار العدوان الصهيوني على لبنان

 هنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان، "اللبنانيين بذكرى الاستقلال".

وقال: "نفتخر باستقلالنا ونعتز برجالنا الكبار الذين ناضلوا و تمسكوا بأرضهم وهويتهم رغم كل التحديات التي مرت عليهم لنيل الاستقلال".

أضاف: "استقلالنا اليوم، بحاجة الى عناية فائقة في ظل استمرار العدوان الصهيوني على لبنان الذي يستحق أن يعيش أبناؤه بأمن وسلام واستقرار، ويشهد للحكومة اللبنانية ورئيسها في هذا الإطار بعملها الدؤوب لدحر الاحتلال عن أرضه بالوسائل الديبلوماسية مع المجتمع الدولي، وبنشر الجيش اللبناني على أراضيه كافة لبسط سلطة الدولة".

