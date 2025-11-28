الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
20
o
الجنوب
24
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني
أخبار لبنان
2025-11-28 | 03:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني
أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الإعلامي، أن "السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة من شـهر تشرين الثاني هو التالي:
31.188 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من ٧٠٠ متر: - قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية 31.188 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
- قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية x 31.188 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
34.306 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة .
- للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع اكثر من ٧٠٠ متر: - قدرة 5 أمبير : 385.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 34.306 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
- قدرة 10 أمبير : 685.000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية x 34.306 ل.ل. عن كل كيلوواط/ساعة.
* تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافي".
وأشارت الى ان "هذه التعرفـة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر تشرين الثاني البالغ 1.452.250. ل.ل. وذلك بعد إحتساب كل مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات، بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها، وقد أخذنا بعين الاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد".
ولفتت الى انها "تأخذ بعين الاعتبار في إحتساب مكونات اساسية فيها ككلفة الزيوت والفلاتر وتهالك المولد المعدل الوسطي الشهري لسعر الدولار في السوق الموازي الذي بلغ 89.700 ل.ل".
وقد صدرت هذه التسعيرة بناءً على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن إتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، وإستناداً إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة الداخلية والإقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حَدّدت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة إستناداً الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر".
ودعت "أصحاب المولّدات الى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة القاضي بالزامية تركيب العدادات، وهي سوف تجري دراسة موثقة بهذا الصدد في الفترة المقبلة وصولاً الى تحديث المعادلة المعتمدة، لكي تتناسب أكثر فأكثر مع تقلبات أسعار الصرف والوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، مع الأخذ بالاعتبار متطلبات أصحاب المولدات الخاصة".
واعلنت أنها أرسلت إلى "وزارتي الداخلية والإقتصاد كُتباً حول تسعيرة شهر تشرين الثاني 2025 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة".
أما بما يختص بالمصاعد والأقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار (Triphase)، فينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophase). على سبيل المثال اذا كان اشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3x15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي985.000 ليرة وليس 2.785.000 ليرة.
ولفتت "انتباه أصحاب المولدات الخاصة والمواطنين الكرام الى عدم جواز ادخال الاضافات التالية الى التسعيرة التوجيهية الصادرة عن الوزارة:
1- ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانوناً بموجب تسجيل رسمي في مديرية الــTVA في وزارة المالية.
2- رسوم أو مبالغ إضافية تحت اي ذريعة ككلفة صيانة مولّد أو شبكات أو غيره...
3- التسعير للمستهلك بالعملة الاجنبية.
4- رسوم إضافية للمواطنين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية الى جانب المولدات الخاصة".
وطلبت من المعنيين بحماية المستهلك وبخاصةً وزارة الاقتصاد والتجارة "تشديد الرقابة على حسن تطبيق التسعيرة التوجيهية أعلاه واتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص".
وتجدر الاشارة الى أن وزارة الطاقة والمياه ترفق ربطاً جدول تركيب التسعيرة التوجيهية المفصّل وكذلك ستنشر هذا الجدول على الموقع الالكتروني الرسمي: www.energyandwater.gov.lb
أخبار لبنان
الطاقة
أصدرت
تسعيرة
المولدات
الخاصة
تشرين
الثاني
التالي
منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
وزارة الزراعة أطلقت برنامج توزيع غراس الزيتون على المسجلين في السجل الزراعي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2025-10-30
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول
اقتصاد
2025-10-30
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول
0
أخبار لبنان
2025-09-30
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول
أخبار لبنان
2025-09-30
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة عن شهر أيلول
0
أخبار لبنان
2025-10-28
هذا ما قاله مدير مكتب وزير الطاقة حول تسعيرة المولدات
أخبار لبنان
2025-10-28
هذا ما قاله مدير مكتب وزير الطاقة حول تسعيرة المولدات
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-18
تسعيرات عشوائية لاستهلاك المولدات ولكن "صاحب المولد صديقنا"
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-18
تسعيرات عشوائية لاستهلاك المولدات ولكن "صاحب المولد صديقنا"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
08:24
قراران لمصرف لبنان متعلقان بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166...
اقتصاد
08:24
قراران لمصرف لبنان متعلقان بتعديل التعميمين الاساسيين 158 و166...
0
أخبار لبنان
07:37
رجي: لبنان دخل مرحلة إصلاح جدّية تقوم على احتكار السلاح وترسيخ السيادة
أخبار لبنان
07:37
رجي: لبنان دخل مرحلة إصلاح جدّية تقوم على احتكار السلاح وترسيخ السيادة
0
أخبار لبنان
07:33
جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني
أخبار لبنان
07:33
جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني
0
أخبار لبنان
07:26
توضيح من "كهرباء لبنان" حول تطبيق قانون الإعفاء رقم 22 وآلية المعالجة
أخبار لبنان
07:26
توضيح من "كهرباء لبنان" حول تطبيق قانون الإعفاء رقم 22 وآلية المعالجة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-10-10
النائب سعيد الاسمر لـ جدل: لا إعمار قبل تسليم السلاح وهذا ما يقوله المجتمع الدولي
أخبار لبنان
2025-10-10
النائب سعيد الاسمر لـ جدل: لا إعمار قبل تسليم السلاح وهذا ما يقوله المجتمع الدولي
0
موضة وجمال
2025-10-04
لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-04
لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)
0
موضة وجمال
15:00
ابنة كيم كارداشيان تنتقد والدتها بطريقة حادة: "يكرهون إطلالتك السنوية في حفل ميت غالا" (صور)
موضة وجمال
15:00
ابنة كيم كارداشيان تنتقد والدتها بطريقة حادة: "يكرهون إطلالتك السنوية في حفل ميت غالا" (صور)
0
أخبار لبنان
2025-11-12
وزير الثقافة تابع مشروع ترميم مقتنيات الوزارة واستقبل مؤسسة بيما لمعرض رسوم طلاب المدارس الرسمية
أخبار لبنان
2025-11-12
وزير الثقافة تابع مشروع ترميم مقتنيات الوزارة واستقبل مؤسسة بيما لمعرض رسوم طلاب المدارس الرسمية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:33
جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني
أخبار لبنان
07:33
جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني
0
أخبار لبنان
06:33
توقيع إتفاقية بين المالية ومصارف لإستخدام بطاقات الإئتمان المصرفي في دفع متوجبات المكلفين
أخبار لبنان
06:33
توقيع إتفاقية بين المالية ومصارف لإستخدام بطاقات الإئتمان المصرفي في دفع متوجبات المكلفين
0
أخبار دولية
06:10
اليوم الثاني من زيارة البابا لاون لتركيا... هذه تفاصيله
أخبار دولية
06:10
اليوم الثاني من زيارة البابا لاون لتركيا... هذه تفاصيله
0
أخبار لبنان
02:23
باسيل: إنهم يحولون بيروت الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين
أخبار لبنان
02:23
باسيل: إنهم يحولون بيروت الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين
0
أخبار دولية
00:50
ترامب: أميركا طلبت المزيد من قاذفات بي-2
أخبار دولية
00:50
ترامب: أميركا طلبت المزيد من قاذفات بي-2
0
رياضة
14:12
لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة
رياضة
14:12
لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:09
"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان
تقارير نشرة الاخبار
14:03
من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع
تقارير نشرة الاخبار
14:01
السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:03
رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز
منوعات
13:03
رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز
2
اقتصاد
02:18
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:18
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
حال الطقس
03:24
منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
03:24
منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
4
خبر عاجل
11:49
انتهاء الجزء الأول بتقدم لبنان على قطر ٣٣-٢٦ في اطار المباراة الأولى للبنان في تصفيات كأس العالم بكرة السلة
خبر عاجل
11:49
انتهاء الجزء الأول بتقدم لبنان على قطر ٣٣-٢٦ في اطار المباراة الأولى للبنان في تصفيات كأس العالم بكرة السلة
5
خبر عاجل
09:27
الراعي للـLBCI: اذا كان قداسة البابا يريد أن يزور الجنوب فأي منطقة في الجنوب؟ وبرنامج البابا واسع وأوقاته محدّدة "ويمكن بزيارات أخرى للبنان يزور الجنوب"
خبر عاجل
09:27
الراعي للـLBCI: اذا كان قداسة البابا يريد أن يزور الجنوب فأي منطقة في الجنوب؟ وبرنامج البابا واسع وأوقاته محدّدة "ويمكن بزيارات أخرى للبنان يزور الجنوب"
6
أخبار لبنان
03:22
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني
أخبار لبنان
03:22
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني
7
أخبار لبنان
15:51
رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان
أخبار لبنان
15:51
رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان
8
أخبار دولية
08:56
تركيا: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص ينتهك حقوق القبارصة الأتراك وغير مقبول
أخبار دولية
08:56
تركيا: اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص ينتهك حقوق القبارصة الأتراك وغير مقبول
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More