الـPopemobile المخصصة للبابا لاوون تصل الى مرفأ بيروت

وصلت الى مرفأ بيروت صباح اليوم الـ Popemobile المخصصة لقداسة البابا لاوون الرابع عشر، ليشكل وصولها خطوة مباركة ضمن التحضيرات الجارية للزيارة التي سيؤدي خلالها البابا صلاة صامتة أمام موقع انفجار ٤ آب.



وبحسب بيان صادر عن إدارة واستثمار مرفأ بيروت، قد دخلت الآلية إلى باحة المرفأ وسط إجراءات أمنية مشددة تولتها عناصر الجيش والأجهزة المختصة، بالتنسيق مع اللجان التنظيمية المعنية بمتابعة كل تفاصيل الزيارة.



وقال البيان: "تندرج هذه الخطوة ضمن اللمسات الأخيرة للتحضيرات المتصلة بالزيارة، والتي تشمل وضع تصور نهائي لمسار الموكب، وتأمين المداخل والمخارج المؤدية إلى موقع الصلاة، وضبط نقاط التوقف والمناطق التي سيصار إلى اعتمادها لحظة وصول البابا إلى محيط موقع الانفجار".