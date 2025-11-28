الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
13
o
الجنوب
21
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وثائقي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
13
o
الجنوب
21
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اجتماع برشلونة يختار صيدا عاصمة للثقافة والحوار لعام 2027... ورجي: اختيار صيدا بشارة خير للبنان
أخبار لبنان
2025-11-28 | 08:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اجتماع برشلونة يختار صيدا عاصمة للثقافة والحوار لعام 2027... ورجي: اختيار صيدا بشارة خير للبنان
صادق وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على اختيار مدينتَي صيدا اللبنانية وقرطبة الإسبانية "عاصمتين متوسّطتين للثقافة والحوار لعام 2027"، في إطار مبادرة مشتركة بين الاتحاد ومؤسسة "آنا ليند" الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات.
ويأتي هذا القرار تزامنًا مع الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة، حيث ترأس وزير الخارجية يوسف رجي وفد لبنان للاجتماعات الوزارية، وشارك رئيس بلدية صيدا مصطفى حجاري في مؤتمر مدن المتوسط المنعقد على هامش المنتدى.
وأكد الوزير رجي أن "اختيار صيدا عاصمة متوسطية للثقافة والحوار لعام 2027 بشارة خير للبنان، ولا سيما أن القرار تزامن مع الزيارة التاريخية المرتقبة لقداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان". واعتبر أن هذا يرمز من جديد الى رسالة لبنان كبلد للحوار والتلاقي والانفتاح. وتابع "صيدا، بتاريخها العريق وروحها الحيّة، تؤكد أن لبنان لا يزال مساحة يجتمع فيها الشرق والغرب على قيم الثقافة والسلام".
هذا وتضع تسمية مدينتَي صيدا وقرطبة في قلب الدبلوماسية الثقافية المتوسطية، حيث ستطوّر المدينتان برنامجًا مشتركًا يركّز على الحوار بين الثقافات والاستدامة وحماية التراث المادي وغير المادي، إلى جانب تقديم تبادلات مؤسساتية ومشاريع فنية وتعليمية مشتركة تعزّز الروابط بين المجتمعين المحليَّين، لتكون منصة للتواصل بين الفنانين، والباحثين والطلاب.
ويأتي اختيار صيدا وقرطبة لعام 2027 امتدادًا لمسار المبادرة التي بدأت مع العاصمتين الحاليتين لعام 2025، الإسكندرية المصرية وتيرانا الألبانية، ثم عاصمتي العام المقبل 2026 طنجة المغربية وماتيرا الإيطالية.
أخبار لبنان
برشلونة
يختار
عاصمة
للثقافة
والحوار
2027...
ورجي:
اختيار
بشارة
للبنان
التالي
رسالة تحذيرية من مصر إلى لبنان (الشرق الأوسط)
رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:13
وزارة الثقافة هنأت مدينة صيدا على اختيارها إحدى عواصم الثقافة والحوار المتوسطي لعام 2027
أخبار لبنان
06:13
وزارة الثقافة هنأت مدينة صيدا على اختيارها إحدى عواصم الثقافة والحوار المتوسطي لعام 2027
0
أخبار لبنان
09:12
عون هنأ باختيار صيدا عاصمة للثقافة والحوار على شرق المتوسط وغربه للعام ٢٠٢٧: نفتخر بهذا الإنجاز الإضافي للبنان
أخبار لبنان
09:12
عون هنأ باختيار صيدا عاصمة للثقافة والحوار على شرق المتوسط وغربه للعام ٢٠٢٧: نفتخر بهذا الإنجاز الإضافي للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-24
بين الطب والإنسانية : طبيب لبناني يختار وينجح عالمياً ويعيد الطفل اوليفر للحياة !
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-24
بين الطب والإنسانية : طبيب لبناني يختار وينجح عالمياً ويعيد الطفل اوليفر للحياة !
0
أمن وقضاء
2025-11-03
المديرية العامة للجمارك - صيدا ضبطت أطنانا من المعسل المهرب
أمن وقضاء
2025-11-03
المديرية العامة للجمارك - صيدا ضبطت أطنانا من المعسل المهرب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:43
جلسة للحكومة الخميس المقبل...
أخبار لبنان
10:43
جلسة للحكومة الخميس المقبل...
0
أمن وقضاء
09:20
غادرت ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة
أمن وقضاء
09:20
غادرت ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة
0
أخبار لبنان
09:17
اللواء عبد الله وقع الاتفاق العام المتعلق بامتيازات وحصانات منظمة الشرطة الجنائية الدولية خلال الجمعية العامة للإنتربول
أخبار لبنان
09:17
اللواء عبد الله وقع الاتفاق العام المتعلق بامتيازات وحصانات منظمة الشرطة الجنائية الدولية خلال الجمعية العامة للإنتربول
0
أخبار لبنان
09:12
عون هنأ باختيار صيدا عاصمة للثقافة والحوار على شرق المتوسط وغربه للعام ٢٠٢٧: نفتخر بهذا الإنجاز الإضافي للبنان
أخبار لبنان
09:12
عون هنأ باختيار صيدا عاصمة للثقافة والحوار على شرق المتوسط وغربه للعام ٢٠٢٧: نفتخر بهذا الإنجاز الإضافي للبنان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-10-25
تعميم من وزارة الداخلية إلى العاملين في البلديات
أمن وقضاء
2025-10-25
تعميم من وزارة الداخلية إلى العاملين في البلديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
فريق الـLBCI تفرّد لبنانياً بتغطية زيارة البابا ورافقه لحظة بلحظة من روما الى تركيا
تقارير نشرة الاخبار
13:27
فريق الـLBCI تفرّد لبنانياً بتغطية زيارة البابا ورافقه لحظة بلحظة من روما الى تركيا
0
خبر عاجل
2025-11-25
ترامب هنأ رئيس الجمهورية بالاستقلال: أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا
خبر عاجل
2025-11-25
ترامب هنأ رئيس الجمهورية بالاستقلال: أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا
0
آخر الأخبار
2025-10-20
هيئة البث الإسرائيلية: الاستعدادات جارية لتسلم جثمان جندي إسرائيلي قتيل
آخر الأخبار
2025-10-20
هيئة البث الإسرائيلية: الاستعدادات جارية لتسلم جثمان جندي إسرائيلي قتيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:33
جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني
أخبار لبنان
07:33
جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني
0
أخبار لبنان
06:33
توقيع إتفاقية بين المالية ومصارف لإستخدام بطاقات الإئتمان المصرفي في دفع متوجبات المكلفين
أخبار لبنان
06:33
توقيع إتفاقية بين المالية ومصارف لإستخدام بطاقات الإئتمان المصرفي في دفع متوجبات المكلفين
0
أخبار دولية
06:10
اليوم الثاني من زيارة البابا لاون لتركيا... هذه تفاصيله
أخبار دولية
06:10
اليوم الثاني من زيارة البابا لاون لتركيا... هذه تفاصيله
0
أخبار لبنان
02:23
باسيل: إنهم يحولون بيروت الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين
أخبار لبنان
02:23
باسيل: إنهم يحولون بيروت الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين
0
أخبار دولية
00:50
ترامب: أميركا طلبت المزيد من قاذفات بي-2
أخبار دولية
00:50
ترامب: أميركا طلبت المزيد من قاذفات بي-2
0
رياضة
14:12
لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة
رياضة
14:12
لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:09
"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان
تقارير نشرة الاخبار
14:03
من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع
تقارير نشرة الاخبار
14:01
السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:03
رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز
منوعات
13:03
رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز
2
اقتصاد
02:18
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:18
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
حال الطقس
03:24
منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
03:24
منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
4
أخبار لبنان
08:49
الـPopemobile المخصصة للبابا لاوون تصل الى مرفأ بيروت
أخبار لبنان
08:49
الـPopemobile المخصصة للبابا لاوون تصل الى مرفأ بيروت
5
أخبار لبنان
03:22
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني
أخبار لبنان
03:22
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني
6
أخبار لبنان
15:51
رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان
أخبار لبنان
15:51
رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان
7
أمن وقضاء
01:05
طوارئ الصحة: 335 شهيدًا و973 جريحًا منذ توقيع إتفاقية وقف الأعمال العدائية
أمن وقضاء
01:05
طوارئ الصحة: 335 شهيدًا و973 جريحًا منذ توقيع إتفاقية وقف الأعمال العدائية
8
تقارير نشرة الاخبار
14:01
السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع
تقارير نشرة الاخبار
14:01
السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More