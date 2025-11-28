اجتماع برشلونة يختار صيدا عاصمة للثقافة والحوار لعام 2027... ورجي: اختيار صيدا بشارة خير للبنان

صادق وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على اختيار مدينتَي صيدا اللبنانية وقرطبة الإسبانية "عاصمتين متوسّطتين للثقافة والحوار لعام 2027"، في إطار مبادرة مشتركة بين الاتحاد ومؤسسة "آنا ليند" الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات.



ويأتي هذا القرار تزامنًا مع الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة، حيث ترأس وزير الخارجية يوسف رجي وفد لبنان للاجتماعات الوزارية، وشارك رئيس بلدية صيدا مصطفى حجاري في مؤتمر مدن المتوسط المنعقد على هامش المنتدى.



وأكد الوزير رجي أن "اختيار صيدا عاصمة متوسطية للثقافة والحوار لعام 2027 بشارة خير للبنان، ولا سيما أن القرار تزامن مع الزيارة التاريخية المرتقبة لقداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان". واعتبر أن هذا يرمز من جديد الى رسالة لبنان كبلد للحوار والتلاقي والانفتاح. وتابع "صيدا، بتاريخها العريق وروحها الحيّة، تؤكد أن لبنان لا يزال مساحة يجتمع فيها الشرق والغرب على قيم الثقافة والسلام".



هذا وتضع تسمية مدينتَي صيدا وقرطبة في قلب الدبلوماسية الثقافية المتوسطية، حيث ستطوّر المدينتان برنامجًا مشتركًا يركّز على الحوار بين الثقافات والاستدامة وحماية التراث المادي وغير المادي، إلى جانب تقديم تبادلات مؤسساتية ومشاريع فنية وتعليمية مشتركة تعزّز الروابط بين المجتمعين المحليَّين، لتكون منصة للتواصل بين الفنانين، والباحثين والطلاب.



ويأتي اختيار صيدا وقرطبة لعام 2027 امتدادًا لمسار المبادرة التي بدأت مع العاصمتين الحاليتين لعام 2025، الإسكندرية المصرية وتيرانا الألبانية، ثم عاصمتي العام المقبل 2026 طنجة المغربية وماتيرا الإيطالية.