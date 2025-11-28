جابر استقبل نقابة خبراء المحاسبة وطليس نقل عنه صرف 36 مليون دولار للبلديات واتحاداته

التقى وزير المالية ياسين جابر نقابة خبراء المحاسبة في لبنان، وتم عرض في مسائل حسابية مرتبطة ما بين الوزارة والنقابة وأبرزها، المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام وسبل استخدام الفاتورة الالكترونية وتعديل التصاريح الضريبية لتصبح أكثر وضوحاً وعملية وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم .



وكان جابر التقى المسؤول المركزي للشؤون البلدية والاختيارية في حركة "امل" بسام طليس الذي نقل عن جابر أن 36 مليون دولار سيتم صرفها للبلديات واتحاد البلديات من عائدات الخلوي للعام 2024، وان اجراءات صرفها تنتظر اعداد الجداول المرتبطة بها في وزارة الداخلية.