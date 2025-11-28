الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وثائقي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عون هنأ باختيار صيدا عاصمة للثقافة والحوار على شرق المتوسط وغربه للعام ٢٠٢٧: نفتخر بهذا الإنجاز الإضافي للبنان

أخبار لبنان
2025-11-28 | 09:12
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عون هنأ باختيار صيدا عاصمة للثقافة والحوار على شرق المتوسط وغربه للعام ٢٠٢٧: نفتخر بهذا الإنجاز الإضافي للبنان
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
عون هنأ باختيار صيدا عاصمة للثقافة والحوار على شرق المتوسط وغربه للعام ٢٠٢٧: نفتخر بهذا الإنجاز الإضافي للبنان

هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون باختيار مدينة صيدا ومدينة قرطبا الإسبانية من قبل الاتحاد من أجل المتوسط عاصمتين للثقافة والحوار على شرق المتوسط وغربه للعام ٢٠٢٧. 

وقال الرئيس عون: "تهنئة كبيرة من القلب والوجدان إلى مدينة صيدا، لاختيارها، مع مدينة قرطبا الإسبانية، من قبل الاتحاد من أجل المتوسط، عاصمتين للثقافة والحوار على شرق المتوسط وغربه للعام ٢٠٢٧".

وأضاف: "إذ نفتخر بهذا الإنجاز الإضافي للبنان خصوصا في هذا التوقيت وفي هذه الظروف، أتوجه بأعمق التهنئة إلى صيدا وأهلها. صيدا التاريخ والمستقبل. صيدا القلعة الأبدية والشهداء الأحياء، من رياض ومعروف إلى رفيق، وكل المناضلين من أجل وحدة لبنان وحريته وحداثته وريادته".

وتابع: "صيدا باب الجنوب وعاصمته وصلته بكل لبنان، تؤكد وتجدد رسالتها ورسالة وطنها الدائمة، أرض ثقافة وحوار وتنوع وتعدد وسلام، لضفتي المتوسط ولكل ضفاف الدنيا. مبروك لصيدا، مبروك للبنان".

أخبار لبنان

باختيار

عاصمة

للثقافة

والحوار

المتوسط

وغربه

للعام

٢٠٢٧:

نفتخر

الإنجاز

الإضافي

للبنان

LBCI التالي
رسالة تحذيرية من مصر إلى لبنان (الشرق الأوسط)
رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:13

وزارة الثقافة هنأت مدينة صيدا على اختيارها إحدى عواصم الثقافة والحوار المتوسطي لعام 2027

LBCI
أخبار لبنان
08:52

اجتماع برشلونة يختار صيدا عاصمة للثقافة والحوار لعام 2027... ورجي: اختيار صيدا بشارة خير للبنان

LBCI
خبر عاجل
13:11

فوز منتخب لبنان على منتخب قطر بنتيجة ٧٥-٧٤ في المباراة الأولى للبنان في تصفيات كأس العالم لكرة السلة ٢٠٢٧

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-22

عراقجي: الوقت حان بالنسبة للغرب للاختيار بين "التعاون أو المواجهة"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:43

جلسة للحكومة الخميس المقبل...

LBCI
أمن وقضاء
09:20

غادرت ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة

LBCI
أخبار لبنان
09:17

اللواء عبد الله وقع الاتفاق العام المتعلق بامتيازات وحصانات منظمة الشرطة الجنائية الدولية خلال الجمعية العامة للإنتربول

LBCI
أخبار لبنان
09:12

جابر استقبل نقابة خبراء المحاسبة وطليس نقل عنه صرف 36 مليون دولار للبلديات واتحاداته

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-10-25

تعميم من وزارة الداخلية إلى العاملين في البلديات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

فريق الـLBCI تفرّد لبنانياً بتغطية زيارة البابا ورافقه لحظة بلحظة من روما الى تركيا

LBCI
خبر عاجل
2025-11-25

ترامب هنأ رئيس الجمهورية بالاستقلال: أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-20

هيئة البث الإسرائيلية: الاستعدادات جارية لتسلم جثمان جندي إسرائيلي قتيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:33

جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني

LBCI
أخبار لبنان
06:33

توقيع إتفاقية بين المالية ومصارف لإستخدام بطاقات الإئتمان المصرفي في دفع متوجبات المكلفين

LBCI
أخبار دولية
06:10

اليوم الثاني من زيارة البابا لاون لتركيا... هذه تفاصيله

LBCI
أخبار لبنان
02:23

باسيل: إنهم يحولون بيروت الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين

LBCI
أخبار دولية
00:50

ترامب: أميركا طلبت المزيد من قاذفات بي-2

LBCI
رياضة
14:12

لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
13:03

رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز

LBCI
اقتصاد
02:18

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
03:24

منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار لبنان
08:49

الـPopemobile المخصصة للبابا لاوون تصل الى مرفأ بيروت

LBCI
أخبار لبنان
03:22

وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني

LBCI
أخبار لبنان
15:51

رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان

LBCI
أمن وقضاء
01:05

طوارئ الصحة: 335 شهيدًا و973 جريحًا منذ توقيع إتفاقية وقف الأعمال العدائية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More