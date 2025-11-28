الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
13
o
الجنوب
21
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وثائقي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
13
o
الجنوب
21
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اللواء عبد الله وقع الاتفاق العام المتعلق بامتيازات وحصانات منظمة الشرطة الجنائية الدولية خلال الجمعية العامة للإنتربول
أخبار لبنان
2025-11-28 | 09:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
اللواء عبد الله وقع الاتفاق العام المتعلق بامتيازات وحصانات منظمة الشرطة الجنائية الدولية خلال الجمعية العامة للإنتربول
وقع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ممثلاً الحكومة اللبنانية، الاتفاق العام المتعلق بامتيازات وحصانات منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، وذلك خلال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للإنتربول المنعقدة في مدينة مراكش المغربية بين 24 و27 تشرين الثاني 2025.
وحضر حفل التوقيع رئيس الإنتربول أحمد ناصر الريسي والأمين العام للمنظمة فالديسي أوركيزا.
أخبار لبنان
رائد عبدالله
الإنتربول
التالي
رسالة تحذيرية من مصر إلى لبنان (الشرق الأوسط)
رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-11-10
متحدث باسم الشرطة: الانفجار وقع في سيارة خارج منطقة الحصن الأحمر والسلطات تسعى لتحديد سبب الانفجار
آخر الأخبار
2025-11-10
متحدث باسم الشرطة: الانفجار وقع في سيارة خارج منطقة الحصن الأحمر والسلطات تسعى لتحديد سبب الانفجار
0
أخبار دولية
2025-09-19
سي.بي.إس: ترتيبات لعقد لقاء بين ترامب والشرع خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
2025-09-19
سي.بي.إس: ترتيبات لعقد لقاء بين ترامب والشرع خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة
0
آخر الأخبار
2025-09-22
وزير الخارجية الإيراني يعلن على تيليغرام أنه التقى مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
آخر الأخبار
2025-09-22
وزير الخارجية الإيراني يعلن على تيليغرام أنه التقى مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة
0
أخبار دولية
2025-09-01
بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية للعامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
2025-09-01
بلجيكا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية للعامة للأمم المتحدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:43
جلسة للحكومة الخميس المقبل...
أخبار لبنان
10:43
جلسة للحكومة الخميس المقبل...
0
أمن وقضاء
09:20
غادرت ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة
أمن وقضاء
09:20
غادرت ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة
0
أخبار لبنان
09:12
عون هنأ باختيار صيدا عاصمة للثقافة والحوار على شرق المتوسط وغربه للعام ٢٠٢٧: نفتخر بهذا الإنجاز الإضافي للبنان
أخبار لبنان
09:12
عون هنأ باختيار صيدا عاصمة للثقافة والحوار على شرق المتوسط وغربه للعام ٢٠٢٧: نفتخر بهذا الإنجاز الإضافي للبنان
0
أخبار لبنان
09:12
جابر استقبل نقابة خبراء المحاسبة وطليس نقل عنه صرف 36 مليون دولار للبلديات واتحاداته
أخبار لبنان
09:12
جابر استقبل نقابة خبراء المحاسبة وطليس نقل عنه صرف 36 مليون دولار للبلديات واتحاداته
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-10-25
تعميم من وزارة الداخلية إلى العاملين في البلديات
أمن وقضاء
2025-10-25
تعميم من وزارة الداخلية إلى العاملين في البلديات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
فريق الـLBCI تفرّد لبنانياً بتغطية زيارة البابا ورافقه لحظة بلحظة من روما الى تركيا
تقارير نشرة الاخبار
13:27
فريق الـLBCI تفرّد لبنانياً بتغطية زيارة البابا ورافقه لحظة بلحظة من روما الى تركيا
0
خبر عاجل
2025-11-25
ترامب هنأ رئيس الجمهورية بالاستقلال: أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا
خبر عاجل
2025-11-25
ترامب هنأ رئيس الجمهورية بالاستقلال: أشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا
0
آخر الأخبار
2025-10-20
هيئة البث الإسرائيلية: الاستعدادات جارية لتسلم جثمان جندي إسرائيلي قتيل
آخر الأخبار
2025-10-20
هيئة البث الإسرائيلية: الاستعدادات جارية لتسلم جثمان جندي إسرائيلي قتيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:33
جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني
أخبار لبنان
07:33
جولة إعلامية نظمها الجيش في جنوب الليطاني
0
أخبار لبنان
06:33
توقيع إتفاقية بين المالية ومصارف لإستخدام بطاقات الإئتمان المصرفي في دفع متوجبات المكلفين
أخبار لبنان
06:33
توقيع إتفاقية بين المالية ومصارف لإستخدام بطاقات الإئتمان المصرفي في دفع متوجبات المكلفين
0
أخبار دولية
06:10
اليوم الثاني من زيارة البابا لاون لتركيا... هذه تفاصيله
أخبار دولية
06:10
اليوم الثاني من زيارة البابا لاون لتركيا... هذه تفاصيله
0
أخبار لبنان
02:23
باسيل: إنهم يحولون بيروت الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين
أخبار لبنان
02:23
باسيل: إنهم يحولون بيروت الى مدينة تمارس فيها الأحكام والأساليب البوليسية فيلاحقون الأوادم ويعفون المرتكبين
0
أخبار دولية
00:50
ترامب: أميركا طلبت المزيد من قاذفات بي-2
أخبار دولية
00:50
ترامب: أميركا طلبت المزيد من قاذفات بي-2
0
رياضة
14:12
لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة
رياضة
14:12
لبنان يفوز على قطر في انطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم في كرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:09
"الجمال من أجل حياة أفضل": قصص نساء وجدْن فرصة غيّرت مصيرهن في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان
تقارير نشرة الاخبار
14:03
من طبيب نسائي الى بائع أطفال... وأخيراً خلف القضبان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع
تقارير نشرة الاخبار
14:01
السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
13:03
رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز
منوعات
13:03
رحيل مفجع للإعلامية المصرية هبة الزياد… توفيت أثناء نومها بعد أشهر من التعرّض للابتزاز
2
اقتصاد
02:18
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:18
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
حال الطقس
03:24
منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
03:24
منخفض جوي يؤثر على لبنان الأحد... أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة
4
أخبار لبنان
08:49
الـPopemobile المخصصة للبابا لاوون تصل الى مرفأ بيروت
أخبار لبنان
08:49
الـPopemobile المخصصة للبابا لاوون تصل الى مرفأ بيروت
5
أخبار لبنان
03:22
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني
أخبار لبنان
03:22
وزارة الطاقة أصدرت تسعيرة المولدات الخاصة بشهر تشرين الثاني
6
أخبار لبنان
15:51
رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان
أخبار لبنان
15:51
رياض سلامة: حكومة الثنائي الشيعي والتيار العوني مسؤولة عن تبعات الانهيار المالي في لبنان
7
أمن وقضاء
01:05
طوارئ الصحة: 335 شهيدًا و973 جريحًا منذ توقيع إتفاقية وقف الأعمال العدائية
أمن وقضاء
01:05
طوارئ الصحة: 335 شهيدًا و973 جريحًا منذ توقيع إتفاقية وقف الأعمال العدائية
8
تقارير نشرة الاخبار
14:01
السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع
تقارير نشرة الاخبار
14:01
السحوبات المصرفية الشهرية الى ارتفاع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More