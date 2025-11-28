اللواء عبد الله وقع الاتفاق العام المتعلق بامتيازات وحصانات منظمة الشرطة الجنائية الدولية خلال الجمعية العامة للإنتربول

وقع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ممثلاً الحكومة اللبنانية، الاتفاق العام المتعلق بامتيازات وحصانات منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، وذلك خلال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للإنتربول المنعقدة في مدينة مراكش المغربية بين 24 و27 تشرين الثاني 2025.



وحضر حفل التوقيع رئيس الإنتربول أحمد ناصر الريسي والأمين العام للمنظمة فالديسي أوركيزا.