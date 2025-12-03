جنبلاط: الحبر الأعظم..."نجح"

كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على منصة "أكس": "لقد نجح الحبر الأعظم ليون الرابع عشر في التأكيد على أسس الحوار والمحبة والسلام بعيدا عن رسل الشؤم والتنظير والحرب من كل حدب وصوب".