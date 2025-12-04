رئيس الرابطة المارونية: السفير كرم سيحمل مصلحة لبنان وسيادته في قلبه وتفكيره

رأى رئيس الرابطة المارونية مارون حلو أنّ تكليف السفير سيمون كرم ترؤس الوفد اللبنانيّ المفاوض هو ترجمة لقرار صائب من رئيس الجمهورية.



وكتب على منصة "أكس": "السفير كرم شخصية وطنية ذو خبرة دبلوماسية وقانونية واسعة، وصاحب رؤية حكيمة في ادارة الملفات الدقيقة".



وأضاف: "كلنا ثقة أنه سيحمل مصلحة لبنان وسيادته في قلبه وتفكيره، وسيضيف بحضوره رصانة وجدية إلى ملف التفاوض".