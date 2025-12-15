عطالله لـ"عشرين 30": ذرائع بقاء السوريين انتفت... ومشكلتنا مع الخطة الاستمرار باستخدام مصطلح الطوعية

أكد النائب جورج عطالله أن موضوع النزوح السوري أساسي وأولوي.



وقال في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI: "كنّا كفريق سياسي نقارب الموضوع على مستوى سيادة الدولة ومشكلتنا مع خطة العودة الاستمرار باستخدام مصطلح الطوعية".

وشدد عطالله على أن ذرائع بقاء السوريين في لبنان انتفت، قائلا: "الحرب توقفت قبل سقوط النظام، والسبب الأمني سقط مع سقوط النظام كما سقط السبب الإقتصادي بعد رفع العقوبات عن سوريا".



وأشار الى أن لبنان لم يوقع على على ميثاق الأمم المتحدة المتعلق باللاجئين.

واعتبر أن "لبنان حمل أكثر من طاقته في موضوع النزوح السوري".