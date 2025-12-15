الأخبار
عطالله لـ"عشرين 30": ذرائع بقاء السوريين انتفت... ومشكلتنا مع الخطة الاستمرار باستخدام مصطلح الطوعية
أخبار لبنان
2025-12-15 | 15:19
مشاهدات عالية
2
min
عطالله لـ"عشرين 30": ذرائع بقاء السوريين انتفت... ومشكلتنا مع الخطة الاستمرار باستخدام مصطلح الطوعية
أكد النائب جورج عطالله أن موضوع النزوح السوري أساسي وأولوي.
وقال في حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI: "كنّا كفريق سياسي نقارب الموضوع على مستوى سيادة الدولة ومشكلتنا مع خطة العودة الاستمرار باستخدام مصطلح الطوعية".
وشدد عطالله على أن ذرائع بقاء السوريين في لبنان انتفت، قائلا: "الحرب توقفت قبل سقوط النظام، والسبب الأمني سقط مع سقوط النظام كما سقط السبب الإقتصادي بعد رفع العقوبات عن سوريا".
وأشار الى أن لبنان لم يوقع على على ميثاق الأمم المتحدة المتعلق باللاجئين.
واعتبر أن "لبنان حمل أكثر من طاقته في موضوع النزوح السوري".
أخبار لبنان
جورج عطالله
النزوح السوري
مقالات ذات صلة
آخر الأخبار
15:11
خبر عاجل
2025-11-03
آخر الأخبار
15:09
آخر الأخبار
2025-11-17
اخترنا لكم
أخبار لبنان
04:12
أخبار لبنان
04:08
أخبار لبنان
04:02
أخبار لبنان
04:00
زوارنا يقرأون الآن
أخبار دولية
01:01
آخر الأخبار
01:25
أخبار دولية
03:32
أخبار لبنان
04:00
بالفيديو
أخبار دولية
03:32
أخبار دولية
03:30
أخبار دولية
16:23
تقارير نشرة الاخبار
14:01
تقارير نشرة الاخبار
13:52
تقارير نشرة الاخبار
13:49
أخبار لبنان
13:47
تقارير نشرة الاخبار
13:47
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الأكثر قراءة
أخبار لبنان
04:30
أمن وقضاء
07:07
أمن وقضاء
08:11
أمن وقضاء
11:16
أخبار دولية
00:11
اقتصاد
08:02
أمن وقضاء
12:51
أمن وقضاء
12:37
