رائد خوري: تجربة وزارة الزراعة مثال يُحتذى وخطة ماكنزي مسؤولية كل الوزارات

أخبار لبنان
2025-12-18 | 03:13
رائد خوري: تجربة وزارة الزراعة مثال يُحتذى وخطة ماكنزي مسؤولية كل الوزارات

اعتبر الوزير السابق رائد خوري أن القطاع الزراعي يمكن أن يكون ركيزة أساسية للنمو إذا ما أُدير وفق رؤية علمية واضحة.

وقال: "من هنا نثمّن خطوة وزير الزراعة بجمع اللجنة الزراعية المكلّفة بمناقشة خطة ماكنزي، بحضور منظمة الفاو، وجمعية الصناعيين، وعدد من الجهات والخبراء المعنيين بالشأن الزراعي". 

ولفت الى أن هذه المقاربة الجدية تؤكد أن الإصلاح ممكن عندما تتوافر الإرادة، مشددا على أن المطلوب اليوم هو الذهاب أبعد من الزراعة، وتطبيق خطة ماكنزي بالكامل على سائر القطاعات الاقتصادية، لأن أي نهوض حقيقي يبدأ بخطة متكاملة تعيد بناء الاقتصاد اللبناني على أسس إنتاجية ومستدامة.

أخبار لبنان

خوري:

تجربة

وزارة

الزراعة

يُحتذى

ماكنزي

مسؤولية

الوزارات

