برّي: الغارات الإسرائيلية رسالة إلى مؤتمر باريس المخصص لدعم الجيش

علّق رئيس مجلس النواب نبيه بري على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة في البقاع والجنوب، معتبرًا أنها رسالة إسرائيلية موجّهة إلى مؤتمر باريس المخصّص لدعم الجيش اللبناني، وبالتوازي تشكّل “حزامًا ناريًا” من الغارات الجوية عشية اجتماع الميكانيزم المقرّر غدًا.