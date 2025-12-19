وزارة الزراعة أكدت سلامة الإجراءات الصحية المتعلقة بباخرة الأبقار المصرية

أكدت وزارة الزراعة في بيان، أن "كل الإجراءات الحجرية والصحية اللازمة المتعلقة بباخرة الأبقار الآتية من جمهورية مصر العربية قد نفّذت وفق الأصول والمعايير المعتمدة".



وأشارت الى أن "هذه الخطوة جاءت بعد قرار وزير الزراعة بمنع الاستيراد الموقت، حيث كان هناك ثلاث شحنات في البحر: الباخرة المصرية، وشحنة أخرى من أوكرانيا، وشحنة ثالثة متجهة من البرازيل حتى نهاية العام".



وأوضحت ان "الباخرة وصلت إلى مرفأ بيروت في 16 كانون الأول، حيث تم على الفور تشكيل لجنة علمية برئاسة عضو المجلس الأعلى للزراعة وخبير الثروة الحيوانية المهندس خير الجراح. قامت اللجنة بأخذ عينات من العجول المخصصة للحوم، وأظهرت نتائج الفحوصات خلوّها من أي أمراض، لا سيما الحمى القلاعية".



وأعلنت أنه "اليوم 19 كانون الأول، تم تلقيح العجول بلقاح الحمى القلاعية الجديد SET 1، الآتي من مصر، ضمن الإجراءات الوقائية المعتمدة. وأوصت اللجنة العلمية بالاستمرار في الفحوصات والمتابعة الدقيقة، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات التلقيح والحجر الصحي في ثلاث مزارع في زحلة والمرج تحت إشراف فريق وزارة الزراعة".



ودعت "وسائل الإعلام اليوم إلى المرفأ لمواكبة الإجراءات الميدانية التي تنفذها اللجنة العلمية وفريق الثروة الحيوانية، تعزيزًا للشفافية ولرفع مستوى الوعي العام حول حماية الثروة الحيوانية والصحة العامة".