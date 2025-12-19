مدبولي في السرايا... ومباحثات لبنانية - مصرية موسعة لتعزيز التعاون العلاقات

وصل رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي إلى السرايا قرابة الساعة التاسعة والنصف، وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، حيث جرت مراسم استقبال رسمية، وعزفت موسيقى قوى الامن النشيدين الوطنيين اللبناني والمصري، ثم استعرض الرئيسان سلام ومدبولي حرس الشرف، وصافحا أعضاء الوفدين الرسميين اللبناني والمصري.



ثم عقد الرئيسان اجتماعًا ثنائيًا جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، ثم وقع الرئيس مدبولي على السجل الذهبي.



بعد ذلك، عُقدت محادثات موسّعة بين الوفدين اللبناني والمصري برئاسة رئيسي الحكومتين حضره عن الجانب اللبناني وزراء: الخارجية والمغتربين السفير يوسف رجي، المالية ياسين جابر، الصناعة جو عيسى الخوري، الطاقة والمياه جوزيف الصدي، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، سفير لبنان لدى جمهورية مصر العربية علي الحلبي، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه، مستشارة رئيس مجلس الوزراء السفيرة كلود الحجل ومديرة مكتب رئيس مجلس الوزراء فرح الخطيب.



وعن الجانب المصري حضر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل عبد الهادي فرج الوزير، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمود عصمت، وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان علاء موسى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء المهندسة راندة المنشاوي، الأمين العام لمجلس الوزراء اللواء علاء قاسم، مستشار رئيس مجلس الوزراء هاني يونس، نائب سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان محمود حمدي والمتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء محمد الحمصاني.