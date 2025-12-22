الأخبار
الهيئة العليا للإغاثة: انتهاء أعمال معالجة انزلاق التربة المحاذي لأوتوستراد شكا–حامات وإعادة فتح المسلك الغربي

أخبار لبنان
2025-12-22 | 04:52
الهيئة العليا للإغاثة: انتهاء أعمال معالجة انزلاق التربة المحاذي لأوتوستراد شكا–حامات وإعادة فتح المسلك الغربي

أعلنت الهيئة العليا للإغاثة في بيان، انتهاء أعمال معالجة انزلاق التربة المحاذي لأوتوستراد شكا–حامات ضمن المهلة المحددة، وإعادة فتح المسلك الغربي أمام حركة السير بعد الإقفال القسري.

وأشارت الهيئة إلى أن المتعهد "يواصل تنفيذ بعض الأشغال الثانوية المتبقية"، مؤكدةً أن هذه الأعمال لن تؤثر على حركة المرور على الأوتوستراد.

أخبار لبنان

الهيئة العليا للإغاثة

انزلاق

التربة

أوتوستراد

شكا

حامات

