الهيئة العليا للإغاثة: انتهاء أعمال معالجة انزلاق التربة المحاذي لأوتوستراد شكا–حامات وإعادة فتح المسلك الغربي
أخبار لبنان
2025-12-22 | 04:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الهيئة العليا للإغاثة: انتهاء أعمال معالجة انزلاق التربة المحاذي لأوتوستراد شكا–حامات وإعادة فتح المسلك الغربي
أعلنت الهيئة العليا للإغاثة في بيان، انتهاء أعمال معالجة انزلاق التربة المحاذي لأوتوستراد شكا–حامات ضمن المهلة المحددة، وإعادة فتح المسلك الغربي أمام حركة السير بعد الإقفال القسري.
وأشارت الهيئة إلى أن المتعهد "يواصل تنفيذ بعض الأشغال الثانوية المتبقية"، مؤكدةً أن هذه الأعمال لن تؤثر على حركة المرور على الأوتوستراد.
أخبار لبنان
الهيئة العليا للإغاثة
انزلاق
التربة
أوتوستراد
شكا
حامات
التالي
رئيس مجلس إدارة مجموعة CMA CGM يطلع على أوضاع مرفأ بيروت خلال زيارته المدير العام للمرفأ
توقيف طبيب يزاول المهنة من دون ترخيص في بر الياس وضبط أدوية مهرّبة في مشاريع القاع
السابق
2025-09-29
الرئيس عون تسلّم من رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس التقرير السنوي عن أعمال الهيئة
آخر الأخبار
2025-09-29
الرئيس عون تسلّم من رئيسة الهيئة العليا للتأديب القاضية ريتا غنطوس التقرير السنوي عن أعمال الهيئة
0
أخبار دولية
2025-11-13
مقتل شخصين وفقدان 21 آخرين في انزلاق تربة في إندونيسيا
أخبار دولية
2025-11-13
مقتل شخصين وفقدان 21 آخرين في انزلاق تربة في إندونيسيا
0
أمن وقضاء
2025-12-03
تدابير سير على المسلك الغربي من الأوتوستراد المتّجه من حالات حتّى نهر ابراهيم بسبب أعمال تحديد وتخطيط
أمن وقضاء
2025-12-03
تدابير سير على المسلك الغربي من الأوتوستراد المتّجه من حالات حتّى نهر ابراهيم بسبب أعمال تحديد وتخطيط
0
أخبار لبنان
2025-11-12
"الأشغال" تواصل أعمال التزفيت على المسلك الغربي للطريق الساحلي بين جبيل ونهر إبراهيم ليلا
أخبار لبنان
2025-11-12
"الأشغال" تواصل أعمال التزفيت على المسلك الغربي للطريق الساحلي بين جبيل ونهر إبراهيم ليلا
أخبار لبنان
12:18
شحادة أطلق مسودة الإطار الوطني للذكاء الاصطناعي: وطنية مفتوحة للتشاور
أخبار لبنان
12:18
شحادة أطلق مسودة الإطار الوطني للذكاء الاصطناعي: وطنية مفتوحة للتشاور
0
أخبار لبنان
12:09
"الطاقة": إعادة مناقصة الغاز أويل بعد 15 يوماً
أخبار لبنان
12:09
"الطاقة": إعادة مناقصة الغاز أويل بعد 15 يوماً
0
أخبار لبنان
11:57
لجنة الصحة أقرت تنظيم الرعاية الصحية المنزلية.. عبدالله: اقتراحنا يتّبع المعايير العالمية
أخبار لبنان
11:57
لجنة الصحة أقرت تنظيم الرعاية الصحية المنزلية.. عبدالله: اقتراحنا يتّبع المعايير العالمية
0
أخبار لبنان
11:42
قرار لوزير الداخلية بمنع سير الشاحنات خلال عيدي الميلاد ورأس السنة
أخبار لبنان
11:42
قرار لوزير الداخلية بمنع سير الشاحنات خلال عيدي الميلاد ورأس السنة
خبر عاجل
08:21
معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة ووزيرا المال والإقتصاد يتمسكون بموقفهم المؤيد لمشروع قانون الفجوة المالية والوزراء يدلون تباعا بملاحظاتهم على المشروع والحاكم أبلغ المجتمعين بأنه لن يكون حاضرا في الجلسة المقبلة
خبر عاجل
08:21
معلومات للـLBCI: رئيس الحكومة ووزيرا المال والإقتصاد يتمسكون بموقفهم المؤيد لمشروع قانون الفجوة المالية والوزراء يدلون تباعا بملاحظاتهم على المشروع والحاكم أبلغ المجتمعين بأنه لن يكون حاضرا في الجلسة المقبلة
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-21
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-12-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-12-21
مقدّمة النشرة المسائيّة 21-12-2025
0
أخبار دولية
2025-12-08
غوتيريش يندد بمداهمة إسرائيل لمقر الأونروا
أخبار دولية
2025-12-08
غوتيريش يندد بمداهمة إسرائيل لمقر الأونروا
0
أخبار دولية
2025-11-01
مسقط تدعو إلى استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
أخبار دولية
2025-11-01
مسقط تدعو إلى استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران
أخبار لبنان
08:17
حملة تطعيم شاملة للأبقار على خلفية انتشار مرض الحمى القلاعية
أخبار لبنان
08:17
حملة تطعيم شاملة للأبقار على خلفية انتشار مرض الحمى القلاعية
0
أخبار لبنان
08:15
فوج حرس مدينة بيروت دشّن نصبًا وتشديد على التمسك برسالة الشهداء
أخبار لبنان
08:15
فوج حرس مدينة بيروت دشّن نصبًا وتشديد على التمسك برسالة الشهداء
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
جلسة مجلس الوزراء... مشروع قانون الانتظام الماليّ في طليعتها
تقارير نشرة الاخبار
07:50
جلسة مجلس الوزراء... مشروع قانون الانتظام الماليّ في طليعتها
0
أخبار لبنان
07:00
حمادة: "حزب الله" يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
أخبار لبنان
07:00
حمادة: "حزب الله” يطالب بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
0
أخبار لبنان
06:49
سامي الجميل بعد بعد لقائه السفير الأميركي: المرحلة المقبلة تشكّل امتحاناً للدولة و"حزب الله"
أخبار لبنان
06:49
سامي الجميل بعد بعد لقائه السفير الأميركي: المرحلة المقبلة تشكّل امتحاناً للدولة و"حزب الله"
0
أخبار لبنان
05:58
مخزومي: نتمنى أن يُسلّم السلاح الذي دمّر البلد رحمةً بالشعب اللبناني وأن يكون قانون الفجوة المالية عادلًا
أخبار لبنان
05:58
مخزومي: نتمنى أن يُسلّم السلاح الذي دمّر البلد رحمةً بالشعب اللبناني وأن يكون قانون الفجوة المالية عادلًا
0
أخبار لبنان
13:59
العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...
أخبار لبنان
13:59
العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-21
عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر
تقارير نشرة الاخبار
2025-12-21
عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر
1
حال الطقس
04:21
هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...
حال الطقس
04:21
هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...
2
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
تقارير نشرة الاخبار
13:34
البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !
3
أمن وقضاء
06:56
تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)
أمن وقضاء
06:56
تقدر بحوالي 70 كلغ... مصلحة جمارك المطار ضبطت كمية كبيرة من الكوكايين (صور)
4
أخبار دولية
00:58
الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا
أخبار دولية
00:58
الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا
5
أخبار لبنان
02:03
معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة
أخبار لبنان
02:03
معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة
6
أخبار دولية
02:43
الشرطة الأسترالية: إلقاء قنابل قبل هجوم شاطئ بونداي لكنها لم تنفجر
أخبار دولية
02:43
الشرطة الأسترالية: إلقاء قنابل قبل هجوم شاطئ بونداي لكنها لم تنفجر
7
أمن وقضاء
02:28
شعبة المعلومات توقف عصابة مؤلّفة من شخصَين يسرقان من داخل منازل في إقليم الخروب
أمن وقضاء
02:28
شعبة المعلومات توقف عصابة مؤلّفة من شخصَين يسرقان من داخل منازل في إقليم الخروب
8
أمن وقضاء
07:48
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
أمن وقضاء
07:48
"تحصل فيهما عمليات تزوير تواريخ الصلاحية لمواد غذائية"... ختم مستودعين بالشمع الأحمر
