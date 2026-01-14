نقابة الخليويّ: الإدارات الحالية وجميع الموظفين يبذلون جهدًا جبارًا و استمراريتهم هو الخط الأحمر

أكدت نقابة الخليويّ مع التوجّه لإرساء مناقصة جديدة لإدارة القطاع، تمسكها بالنقاط التالية:



١_ادراج ضمان ديمومة واستمرارية عمل الموظفين الحاليين بنفس الشروط كحد أدنى، وإدراج عقد العمل الجماعي ضمن دفتر الشروط لأي مناقصة مستقبلية.



٢_التأكيد على مضمون قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2020، الذي نصّ على استرداد القطاع، وتضمّنت حيثياته ديمومة جميع الموظفين.



٣_التأكيد أن استمرار عمل الموظفين هو خط أحمر. فهم لبنانيون يعملون في قطاع وطني، ولن يُسمح أبدًا المسّ بوظائفهم أو بحقوقهم أو بتقديماتهم المكتسبة، وسيكون هناك تحرّك فوري وحاسم في حال التعرض لأيّ منها. حيث ان هذه الحقوق والتقديمات والمكتسبات اتت نتيجة خبرات وعمل وكفاح مضني وجهود تراكمت على مدى سنين طوال وليست وليدة لحظة عابرة.



ورأت النقابة أنّ إدارة القطاع كانت، على الدوام، على قدر الآمال، وأن أي خلل حصل كان نتيجة تدخلات معيّنة معروفة الأسباب والنتائج.



وقالت إنّ وزارة الاتصالات الحالية، وتحت إدارة الوزير شارل الحاج، تقوم بعملٍ جدير بالتقدير، ينمّ عن خبرة واضحة، وان النقابة تثني على التعاون الإيجابي والبناء بين النقابة ووزارة الإتصالات وادارتي الشركتين ، والعمل على الارتقاء بالقطاع وتعزيز مكانته.



وشددت على انّ الإدارات الحالية للشركتين تبذل جهدًا جبارًا يستحق الثناء، وذلك تحت رعاية وزارة الاتصالات.

والواقع الحالي للقطاع خير دليل، حيث أُعطي كل صاحب حق حقّه.