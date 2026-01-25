الأخبار
عودة: مال الأرض وجميع المناصب غير قادرة على تأمين سلام النفس ونقاء القلب وخلاص الإنسان
أخبار لبنان
2026-01-25
عودة: مال الأرض وجميع المناصب غير قادرة على تأمين سلام النفس ونقاء القلب وخلاص الإنسان
ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس.
وبعد الإنجيل ألقى عظة قال فيها: :من لامس المسيح قلبه وتذوق حلاوة المسيح يفقد كل تعلق بالأمور الزائلة وينصرف إلى طلب الغنى الروحي. صلاتنا أن يعي من اغتنى على حساب الآخرين، ومن ابتز المواطنين وخالف القوانين وتقاضى الرشاوى وظلم وسرق وقام بأذية الناس، أن كل ما جناه زائل وأنه سيمضي تاركا كل شيئ بالإضافة إلى الذكر السيء، وأنه سيقف يوما أمام الديان العادل".
وأضاف: " كما نسأل الله أن ينير بصائر من يصرفون العمر في الجري وراء المال والسلطة والشهرة، مستهترين بكرامات الناس وسمعتهم وحياتهم. القديس غريغوريوس اللاهوتي، الذي نعيد له اليوم، اختبر هو أيضا هذا الدخول الإلهي إلى عمق النفس. فهو لم يكن لاهوتيا منبريا فقط، بل كان رجل صلاة ونقاوة".
وتابع: "مال الأرض كله وجميع المناصب والمراكز غير قادرة على تأمين سلام النفس ونقاء القلب وخلاص الإنسان".
