عودة: مال الأرض وجميع المناصب غير قادرة على تأمين سلام النفس ونقاء القلب وخلاص الإنسان

أخبار لبنان
2026-01-25 | 05:25
عودة: مال الأرض وجميع المناصب غير قادرة على تأمين سلام النفس ونقاء القلب وخلاص الإنسان
عودة: مال الأرض وجميع المناصب غير قادرة على تأمين سلام النفس ونقاء القلب وخلاص الإنسان

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس. 

وبعد الإنجيل ألقى عظة قال فيها: :من لامس المسيح قلبه وتذوق حلاوة المسيح يفقد كل تعلق بالأمور الزائلة وينصرف إلى طلب الغنى الروحي. صلاتنا أن يعي من اغتنى على حساب الآخرين، ومن ابتز المواطنين وخالف القوانين وتقاضى الرشاوى وظلم وسرق وقام بأذية الناس، أن كل ما جناه زائل وأنه سيمضي تاركا كل شيئ بالإضافة إلى الذكر السيء، وأنه سيقف يوما أمام الديان العادل".

وأضاف: " كما نسأل الله أن ينير بصائر من يصرفون العمر في الجري وراء المال والسلطة والشهرة، مستهترين بكرامات الناس وسمعتهم وحياتهم. القديس غريغوريوس اللاهوتي، الذي نعيد له اليوم، اختبر هو أيضا هذا الدخول الإلهي إلى عمق النفس. فهو لم يكن لاهوتيا منبريا فقط، بل كان رجل صلاة ونقاوة". 

وتابع: "مال الأرض كله وجميع المناصب والمراكز غير قادرة على تأمين سلام النفس ونقاء القلب وخلاص الإنسان".

أخبار لبنان

الأرض

وجميع

المناصب

قادرة

تأمين

النفس

ونقاء

القلب

وخلاص

الإنسان

LBCI
أخبار لبنان
07:54

عمليات البحث مستمرة في القبة... اليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار لبنان
07:21

تدابير سير على طريق الشام الدّولي لمدّة عشرة أيّام بدءًا من الغد

LBCI
أمن وقضاء
07:19

أدرعي: هاجمنا عناصر من حزب الله عملوا داخل موقع لانتاج وسائل قتالية في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:13

الحاج حسن: الدولة أخفقت في تحقيق أي إنجاز في ملف الأسرى

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-02

مرحلة جديدة من خطة عودة النازحين المنظمة تدخل حيّز التنفيذ اليوم...

LBCI
حال الطقس
02:00

استقرار قبل عودة الامطار الاربعاء

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-27

ترامب: أجريت مباحثات مهمة مع الرئيس الصيني وأعتقد أنه سيكون هناك تحول إيجابي في العلاقات بين البلدين

LBCI
منوعات
14:57

"شعرتُ بألم شديد في بطني"... اعتقدت أنها تعاني من نزلة معوية لكن ما اكتشفته لم يكن في الحسبان!

