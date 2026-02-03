توقيف بيك آب... وضبط مواد أولية أجنبية منتهية الصلاحية (فيديو)

أوقفت دورية تابعة لإدارة الجمارك - ضابطة صيدا، سيارة بيك آب محمّلة بمواد أولية أجنبية منتهية الصلاحية، شملت الكاكاو والمنكّهات المستخدمة في تصنيع أصابع الشوكولا والبسكويت.



وعلى الفور، جرى ضبط البضاعة المخالِفة وتوقيف السائق، واتُّخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص.