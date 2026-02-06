السفير المصري علاء موسى بعد لقائه الرئيس عون:
- التزام مصري إلى جانب الدول الخمس بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس في ٥ آذار المقبل.
- تحدثنا مع رئيس الجمهورية عن ملف المفاوضات الإيرانية-الأميركية، ونتمنى أن تمضي نحو النجاح، لما لنتائجها من انعكاسات على… pic.twitter.com/4JP4Yng83G
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 6, 2026
السفير المصري علاء موسى بعد لقائه الرئيس عون:
- التزام مصري إلى جانب الدول الخمس بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس في ٥ آذار المقبل.
- تحدثنا مع رئيس الجمهورية عن ملف المفاوضات الإيرانية-الأميركية، ونتمنى أن تمضي نحو النجاح، لما لنتائجها من انعكاسات على… pic.twitter.com/4JP4Yng83G