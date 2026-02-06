موسى بعد لقائه الرئيس عون: التزام مصري إلى جانب الدول الخمس بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية

أكد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، التزام مصر إلى جانب الدول الخمس بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس في ٥ آذار المقبل.



وقال: "تحدثنا مع رئيس الجمهورية عن ملف المفاوضات الإيرانية-الأميركية، ونتمنى أن تمضي نحو النجاح، لما لنتائجها من انعكاسات على المنطقة، ومصر ملتزمة بدعم مسار التفاوض".



وأضاف: "تحدثنا عن الاستحقاق الانتخابي، ونقدّر موقف الرؤساء وإصرارهم على إجراء الانتخابات في موعدها، ونحن مع توجّه الدولة اللبنانية في هذا الاستحقاق المهم".



وأكد السفير المصري رفض أي اعتداءات إسرائيلية على لبنان، قائلا: "نطالب بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، وضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط المحتلة وعودة الأسرى اللبنانيين، فيما تمارس الدولة اللبنانية دورها بشكلٍ جيّد، وهذا موقف مصري ثابت نكرّره في جميع لقاءاتنا".