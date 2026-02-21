الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
15
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يشكّل عملاً عدائياً موصوفاً لافشال الجهود والمساعي الديبلوماسية التي يقوم بها لبنان
أخبار لبنان
2026-02-21 | 02:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس عون: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يشكّل عملاً عدائياً موصوفاً لافشال الجهود والمساعي الديبلوماسية التي يقوم بها لبنان
دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بشدة الغارات التي نفذتها إسرائيل ليل أمس من البر والبحر مستهدفة منطقة صيدا وبلدات في البقاع، معتبراً أن استمرار هذه الاعتداءات "يشكّل عملاً عدائياً موصوفاً لافشال الجهود والمساعي الديبلوماسية التي يقوم بها لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة وفي مقدمها الولايات المتحدة الأميركية لتثبيت الاستقرار ووقف الأعمال العدائية الاسرائيلية ضد لبنان".
وأكد رئيس الجمهورية أن هذه الغارات "تمثّل انتهاكاً جديداً لسيادة لبنان وخرقاً واضحاً للالتزامات الدولية، كما تعكس تنكّراً لإرادة المجتمع الدولي، ولا سيما قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى الالتزام الكامل بالقرار 1701 وتطبيقه بكل مندرجاته".
وجدد الرئيس عون الدعوة إلى الدول الراعية للاستقرار في المنطقة "إلى تحمّل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات فوراً، والضغط باتجاه احترام القرارات الدولية، بما يحفظ سيادة لبنان وأمنه وسلامة أراضيه ويجنّب المنطقة مزيداً من التصعيد والتوتر".
أخبار لبنان
جوزاف عون
لبنان
الغارات
إسرائيل
التالي
أدرعي: القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله
استقرار جوي لساعات قبل عودة الأمطار وانخفاض الحرارة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-01-27
الرئيس عون استقبل بلاسخارت وعرض معها الأوضاع في الجنوب في ضوء إستمرار الإعتداءات الإٍسرائيلية
أخبار لبنان
2026-01-27
الرئيس عون استقبل بلاسخارت وعرض معها الأوضاع في الجنوب في ضوء إستمرار الإعتداءات الإٍسرائيلية
0
خبر عاجل
2026-01-21
الجيش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعيق جهودنا ويعرقل استكمال تنفيذ خطتنا
خبر عاجل
2026-01-21
الجيش: استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يعيق جهودنا ويعرقل استكمال تنفيذ خطتنا
0
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-15
فضل الله: على الحكومة والدولة ان تقوم بواجباتها وتبذل قصارى جهدها لوقف الاعتداءات الاسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
2026-02-15
فضل الله: على الحكومة والدولة ان تقوم بواجباتها وتبذل قصارى جهدها لوقف الاعتداءات الاسرائيلية
0
أخبار لبنان
2025-11-26
الحجّار: الاعتداءات الإسرائيلية على أطفال لبنان تفرض توحيد الجهود خلف الدولة والجيش
أخبار لبنان
2025-11-26
الحجّار: الاعتداءات الإسرائيلية على أطفال لبنان تفرض توحيد الجهود خلف الدولة والجيش
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
02:23
أدرعي: القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله
خبر عاجل
02:23
أدرعي: القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله
0
حال الطقس
02:08
استقرار جوي لساعات قبل عودة الأمطار وانخفاض الحرارة
حال الطقس
02:08
استقرار جوي لساعات قبل عودة الأمطار وانخفاض الحرارة
0
أخبار لبنان
01:59
هزة أرضية فجراً في وادي الدلم - زحلة
أخبار لبنان
01:59
هزة أرضية فجراً في وادي الدلم - زحلة
0
صحف اليوم
00:35
من دون تعديلات... "حزب الله" قرّر إعادة ترشيح جميع نوابه الحاليين (الأخبار)
صحف اليوم
00:35
من دون تعديلات... "حزب الله" قرّر إعادة ترشيح جميع نوابه الحاليين (الأخبار)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-02-06
ضبط لحوم فاسدة وختم مستودع بالشمع الأحمر في صور
أمن وقضاء
2026-02-06
ضبط لحوم فاسدة وختم مستودع بالشمع الأحمر في صور
0
آخر الأخبار
03:13
بالصور - إفطار في دارة السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري في اليرزة
آخر الأخبار
03:13
بالصور - إفطار في دارة السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري في اليرزة
0
أخبار دولية
2026-02-10
رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بعدم التخلي عن منصبه وسط مطالبات باستقالته
أخبار دولية
2026-02-10
رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بعدم التخلي عن منصبه وسط مطالبات باستقالته
0
أخبار دولية
2025-10-03
مطالبات بإقالة الحكومة بعد تظاهرات شبابية جديدة في المغرب
أخبار دولية
2025-10-03
مطالبات بإقالة الحكومة بعد تظاهرات شبابية جديدة في المغرب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
فرنسيس وأسيزي: كلمتان لا تفترقان!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
فرنسيس وأسيزي: كلمتان لا تفترقان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عندما نقول الذكاء الاصطناعي... ما أول شيء يخطر في بالكم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عندما نقول الذكاء الاصطناعي... ما أول شيء يخطر في بالكم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مساهمات مليارية من مجلس السلام العالمي لغزة.. وجهة صرفها غير معروفة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مساهمات مليارية من مجلس السلام العالمي لغزة.. وجهة صرفها غير معروفة
0
أخبار دولية
13:24
إسرائيل في حال تأهب وترقّب لسيناريو التصعيد مع إيران
أخبار دولية
13:24
إسرائيل في حال تأهب وترقّب لسيناريو التصعيد مع إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
حرب أدلة بين الجيش وإسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:13
حرب أدلة بين الجيش وإسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
حذارِ التلاعب بأسعار السلع ...لقد تعهدتم والـTVA لم يُقرّ
تقارير نشرة الاخبار
13:11
حذارِ التلاعب بأسعار السلع ...لقد تعهدتم والـTVA لم يُقرّ
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدّمة النشرة المسائيّة 20-02-2026
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدّمة النشرة المسائيّة 20-02-2026
0
أخبار لبنان
12:13
سلام يحذّر من الشعبوية: للتصرف بمسؤولية قبل الانتخابات..والضرائب إجراءات استثنائية
أخبار لبنان
12:13
سلام يحذّر من الشعبوية: للتصرف بمسؤولية قبل الانتخابات..والضرائب إجراءات استثنائية
0
أخبار دولية
11:18
إيران تعدّ مسودة اتفاق لتقديمها إلى الولايات المتحدة خلال أيام
أخبار دولية
11:18
إيران تعدّ مسودة اتفاق لتقديمها إلى الولايات المتحدة خلال أيام
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
08:28
"توفيت واستُبدلت بنسخة أخرى"... نظرية "استنساخ" سيلينا غوميز تشعل مواقع التواصل وهذه التفاصيل!
فنّ
08:28
"توفيت واستُبدلت بنسخة أخرى"... نظرية "استنساخ" سيلينا غوميز تشعل مواقع التواصل وهذه التفاصيل!
2
حال الطقس
02:08
استقرار جوي لساعات قبل عودة الأمطار وانخفاض الحرارة
حال الطقس
02:08
استقرار جوي لساعات قبل عودة الأمطار وانخفاض الحرارة
3
منوعات
05:13
"نَفَس الشيطان"... رسائل إبستين تكشف اهتمامه بنبات مرعب يحوّل البشر إلى "زومبي" ويُفقدهم إرادتهم بالكامل
منوعات
05:13
"نَفَس الشيطان"... رسائل إبستين تكشف اهتمامه بنبات مرعب يحوّل البشر إلى "زومبي" ويُفقدهم إرادتهم بالكامل
4
اقتصاد
05:12
جابر حدّد مهلة حتى 30 حزيران لتسوية غرامات الضرائب وتخفيضها
اقتصاد
05:12
جابر حدّد مهلة حتى 30 حزيران لتسوية غرامات الضرائب وتخفيضها
5
أخبار لبنان
01:59
هزة أرضية فجراً في وادي الدلم - زحلة
أخبار لبنان
01:59
هزة أرضية فجراً في وادي الدلم - زحلة
6
منوعات
07:55
صور وبصمات و"مكالمة هاتفية واحدة"... خبراء يكشفون كيف عومل الأمير أندرو بعد اعتقاله!
منوعات
07:55
صور وبصمات و"مكالمة هاتفية واحدة"... خبراء يكشفون كيف عومل الأمير أندرو بعد اعتقاله!
7
خبر عاجل
02:23
أدرعي: القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله
خبر عاجل
02:23
أدرعي: القضاء على عناصر في الوحدة الصاروخية في حزب الله
8
خبر عاجل
09:35
الجيش الإسرائيلي استهدف مقرًا كانت تنشط منه عناصر تابعة لمنظمة حماس في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان
خبر عاجل
09:35
الجيش الإسرائيلي استهدف مقرًا كانت تنشط منه عناصر تابعة لمنظمة حماس في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More