فراس حمدان من بعبدا: بناء الدولة القادرة والعادلة ضرورة وطنية ملحّة

اعتبر النائب فراس حمدان بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أن "استعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم لا تكون إلا عبر قيام دولة عادلة وقادرة، تفرض سيادة القانون على الجميع من دون استثناء، وتلتزم أحكام الدستور، وتؤمّن للمواطنين حقوقهم الأساسية بعيدًا من منطق الاستنسابية والتمييز".



ولفت الى أن "حماية اللبنانيين وحقوقهم، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتأمين حق الأهالي بالبقاء في أرضهم بكرامة وأمان، يجب أن تبقى في صدارة الأولويات الوطنية، بعيدًا من أي حسابات ضيقة أو اصطفافات سياسية".



ورأى أن "بناء الدولة القادرة والعادلة ليس خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة وطنية ملحّة تشكل المدخل الحقيقي لحماية لبنان وتعزيز صمود شعبه وترسيخ الاستقرار فيه".



