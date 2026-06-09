السفير البابوي نقل الى الرئيس عون اهتمام البابا لاون بالوضع في لبنان

استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون السفير البابوي لدى لبنان المونسنيور باولو بورجيا الذي اطلعه على الجولات التي قام بها الى عدد من القرى والبلدات الجنوبية الحدودية في قضاءي مرجعيون وحاصبيا، واللقاءات التي عقدها مع أبناء هذه القرى الصامدين رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.



ونقل السفير البابوي الى الرئيس عون اهتمام قداسة الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر بالوضع في لبنان ومتابعته لما يجري على الساحة اللبنانية من تطورات، إضافة الى الأوضاع الإقليمية الراهنة.



وشكر الرئيس عون السفير البابوي على الزيارات التي يقوم بها الى القرى الحدودية والمساعدات التي يشرف على توزيعها على أبناء هذه القرى.



وحمّل رئيس الجمهورية السفير البابوي شكر لبنان رئيساً وشعباً على المواقف التي يتخذها قداسة البابا حيال لبنان والصلوات التي يقدمها على نية الشعب اللبناني لانهاء معاناته.