الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"وطن الإنسان": لا خلاص إلاّ بالدولة وترحيب بعودة الصادرات إلى السعودية
أخبار لبنان
2026-06-11 | 11:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"وطن الإنسان": لا خلاص إلاّ بالدولة وترحيب بعودة الصادرات إلى السعودية
أكّد المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" أن المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان لم تعد تحتمل ازدواجيّة في القرار أو تعدّداً في المرجعيّات، وأن لا خيار أمام اللبنانيين سوى الالتفاف حول الدولة اللبنانيّة باعتبارها المظلّة الجامعة والوحيدة القادرة على حماية المصلحة الوطنيّة.
وشددوا على أن جميع القوى السياسيّة، وفي مقدّمها حزب الله، مدعوّة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى وضع قرار السلم والحرب في عهدة الدولة، لأنّ الاستمرار في النهج القائم لا يؤدّي إلاّ إلى تعميق الانقسام الداخلّي وزيادة المخاطر التي تهدّد البلاد، في وقت تنصبّ الجهود السياسيّة والدبلوماسيّة لتأمين انسحاب إسرائيل من القرى والمناطق التي سيطرت عليها، والعمل على إنقاذ ما تبقّى من الجنوب وإطلاق مسار إعادة إعماره وتعافي أهله.
ورأى المجلس التنفيذيّ أنّ لبنان يمرّ بمرحلة اقتصاديّة دقيقة تنعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات الإنتاجيّة والخدماتيّة.
كما يشهد القطاع السياحيّ تراجعًا نتيجة حالة الترقّب وعدم الاستقرار العام، ما ينعكس على حركة الوافدين والإيرادات السياحيّة.
وفي هذا السياق، دعت إلى العمل، رغم كل الصعوبات، على تعزيز ركائز الاقتصاد الوطنيّ، ودعم القطاعات الإنتاجيّة، وإعادة تنشيط الثقة بالاقتصاد اللبنانيّ، بما يساهم في تحفيز النموّ، وخلق فرص العمل، وتحسين المؤشرات الاقتصاديّة العامّة.
ورحّب المجتمعون بقرار المملكة العربية السعوديّة إعادة فتح أسواقها أمام الصادرات اللبنانيّة الزراعيّة والصناعيّة.
واعتبروا أنّ هذه الخطوة تشكّل تحولاً إيجابيّاً بالغ الأهميّة في هذا التوقيت الحرج، لما تحمله من دعم مباشر للاقتصاد الوطنيّ وللقطاعات المنتجة التي عانت طويلاً من تداعيات الأزمات المتلاحقة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الإنسان":
بالدولة
وترحيب
بعودة
الصادرات
السعودية
التالي
بلاط تفتتح موسم الصيف بمهرجان Street Festival
وزير المهجرين دعا حزب الله إلى "وضع سلاحه في السلة اللبنانية"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-04-02
"وطن الإنسان": لبنان مخطوف والحلّ بالعودة إلى الدولة والمفاوضات
أخبار لبنان
2026-04-02
"وطن الإنسان": لبنان مخطوف والحلّ بالعودة إلى الدولة والمفاوضات
0
اخبار البرامج
2026-04-03
عمّار شلق في "جلجلة وطن": "اللُحمة الموجودة بين الشعب اللبناني هي خلاصنا"
اخبار البرامج
2026-04-03
عمّار شلق في "جلجلة وطن": "اللُحمة الموجودة بين الشعب اللبناني هي خلاصنا"
0
أخبار لبنان
2026-04-30
"وطن الإنسان": التمسّك بالتفاوض ورفض التخوين واستثمار التحوّل الأميركيّ
أخبار لبنان
2026-04-30
"وطن الإنسان": التمسّك بالتفاوض ورفض التخوين واستثمار التحوّل الأميركيّ
0
أخبار لبنان
2026-04-23
جنبلاط على رأس وفد من التقدمي الاشتراكي يلتقي "مشروع وطن الإنسان"
أخبار لبنان
2026-04-23
جنبلاط على رأس وفد من التقدمي الاشتراكي يلتقي "مشروع وطن الإنسان"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:31
رئيس الجمهورية عرض مع مستشار وزير الخارجية السعودية الأوضاع في لبنان والمنطقة
أخبار لبنان
15:31
رئيس الجمهورية عرض مع مستشار وزير الخارجية السعودية الأوضاع في لبنان والمنطقة
0
أخبار لبنان
15:12
دعم أردنيّ للوقوف إلى جانب اللبنانيين
أخبار لبنان
15:12
دعم أردنيّ للوقوف إلى جانب اللبنانيين
0
حال الطقس
13:43
ربيعي معتاد ولا موجات حرّ
حال الطقس
13:43
ربيعي معتاد ولا موجات حرّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جامعة الروح القدس الكسليك... يوم فرنسا بين الريادة الاقتصادية والحضور الثقافي
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جامعة الروح القدس الكسليك... يوم فرنسا بين الريادة الاقتصادية والحضور الثقافي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:08
البطريرك ميناسيان من بعبدا: ندعم المواقف التي أعلنها الرئيس عون
أخبار لبنان
05:08
البطريرك ميناسيان من بعبدا: ندعم المواقف التي أعلنها الرئيس عون
0
أخبار لبنان
2026-04-11
تيار المستقبل يرفض الزج بأعلامه في تحركات حزب الله أمام السراي.. ويؤكد دعمه لرئاسة الحكومة
أخبار لبنان
2026-04-11
تيار المستقبل يرفض الزج بأعلامه في تحركات حزب الله أمام السراي.. ويؤكد دعمه لرئاسة الحكومة
0
آخر الأخبار
2026-05-03
الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد باتصال مع نظيره الإسبانيّ النهج المسؤول لإيران في صون الأمن المستدام في المنطقة
آخر الأخبار
2026-05-03
الخارجية الإيرانية: عراقجي أكد باتصال مع نظيره الإسبانيّ النهج المسؤول لإيران في صون الأمن المستدام في المنطقة
0
مقدمة نشرة الاخبار
2026-04-14
مقدمة النشرة المسائية 14-4-2026
مقدمة نشرة الاخبار
2026-04-14
مقدمة النشرة المسائية 14-4-2026
بالفيديو
d-none hideMe
0
حال الطقس
13:43
ربيعي معتاد ولا موجات حرّ
حال الطقس
13:43
ربيعي معتاد ولا موجات حرّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جامعة الروح القدس الكسليك... يوم فرنسا بين الريادة الاقتصادية والحضور الثقافي
تقارير نشرة الاخبار
13:40
جامعة الروح القدس الكسليك... يوم فرنسا بين الريادة الاقتصادية والحضور الثقافي
0
أخبار لبنان
13:40
السيدة الأولى من مركز "طموح": نأمل عودة النازحين إلى قراهم في الجنوب
أخبار لبنان
13:40
السيدة الأولى من مركز "طموح": نأمل عودة النازحين إلى قراهم في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
توتر تركي ـ إسرائيلي ومخاوف من تصعيد أوسع في شرق المتوسط
تقارير نشرة الاخبار
13:37
توتر تركي ـ إسرائيلي ومخاوف من تصعيد أوسع في شرق المتوسط
0
أخبار لبنان
13:36
وزيرة التربية: إعادة النظر بالخطة الموضوعة لإجراء الامتحانات ويهمّنا ضمان سلامة الطلاب
أخبار لبنان
13:36
وزيرة التربية: إعادة النظر بالخطة الموضوعة لإجراء الامتحانات ويهمّنا ضمان سلامة الطلاب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جولة المفاوضات الخامسة التاريخ محدد وجدول الأعمال قيد النقاش
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جولة المفاوضات الخامسة التاريخ محدد وجدول الأعمال قيد النقاش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
السعودية رفعت الحظر عن صادرات لبنان والعبرة تبقى بإمتحان الكابتاغون
تقارير نشرة الاخبار
13:30
السعودية رفعت الحظر عن صادرات لبنان والعبرة تبقى بإمتحان الكابتاغون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مونديال 2026... هذه كلفة تشجيع فريقك
تقارير نشرة الاخبار
13:26
مونديال 2026... هذه كلفة تشجيع فريقك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
المونديال على الأبواب... وأهل الـLBCI يكشفون منتخباتهم المفضلة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
المونديال على الأبواب... وأهل الـLBCI يكشفون منتخباتهم المفضلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:18
مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف أشخاصًا بجرم ممارسة الدعارة ومتورطًا بفرض خوات عليهم في الدورة
أمن وقضاء
05:18
مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف أشخاصًا بجرم ممارسة الدعارة ومتورطًا بفرض خوات عليهم في الدورة
2
أمن وقضاء
03:22
الجيش يضبط مصنعًا يحتوي على كمية كبيرة من المواد التي تستعمل لصناعة المخدرات
أمن وقضاء
03:22
الجيش يضبط مصنعًا يحتوي على كمية كبيرة من المواد التي تستعمل لصناعة المخدرات
3
أمن وقضاء
08:38
الجيش: منح تراخيص استثنائية لتصوير المناسبات المختلفة
أمن وقضاء
08:38
الجيش: منح تراخيص استثنائية لتصوير المناسبات المختلفة
4
أخبار دولية
06:04
تحقيق في هجوم إلكتروني طال الخارجية السورية وأدى إلى كشف معلومات حساسة
أخبار دولية
06:04
تحقيق في هجوم إلكتروني طال الخارجية السورية وأدى إلى كشف معلومات حساسة
5
أخبار دولية
08:13
الرئيس السوري يتلقى دعوة لزيارة الولايات المتحدة منتصف حزيران
أخبار دولية
08:13
الرئيس السوري يتلقى دعوة لزيارة الولايات المتحدة منتصف حزيران
6
أخبار لبنان
07:46
الرئيس عون: لن ننسحب من المفاوضات!
أخبار لبنان
07:46
الرئيس عون: لن ننسحب من المفاوضات!
7
أخبار دولية
00:02
ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين
أخبار دولية
00:02
ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين
8
أمن وقضاء
01:24
شعبة المعلومات توقف منفّذ عمليات سرقة من داخل منازل في جبل لبنان وتضبط بحوزته مواد مخدّرة
أمن وقضاء
01:24
شعبة المعلومات توقف منفّذ عمليات سرقة من داخل منازل في جبل لبنان وتضبط بحوزته مواد مخدّرة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More