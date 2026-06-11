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"وطن الإنسان": لا خلاص إلاّ بالدولة وترحيب بعودة الصادرات إلى السعودية

أخبار لبنان
2026-06-11 | 11:50
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&quot;وطن الإنسان&quot;: لا خلاص إلاّ بالدولة وترحيب بعودة الصادرات إلى السعودية
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"وطن الإنسان": لا خلاص إلاّ بالدولة وترحيب بعودة الصادرات إلى السعودية

أكّد المجلس التنفيذيّ لـ"مشروع وطن الإنسان" أن المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان لم تعد تحتمل ازدواجيّة في القرار أو تعدّداً في المرجعيّات، وأن لا خيار أمام اللبنانيين سوى الالتفاف حول الدولة اللبنانيّة باعتبارها المظلّة الجامعة والوحيدة القادرة على حماية المصلحة الوطنيّة. 

وشددوا على أن جميع القوى السياسيّة، وفي مقدّمها حزب الله، مدعوّة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى وضع قرار السلم والحرب في عهدة الدولة، لأنّ الاستمرار في النهج القائم لا يؤدّي إلاّ إلى تعميق الانقسام الداخلّي وزيادة المخاطر التي تهدّد البلاد، في وقت تنصبّ الجهود السياسيّة والدبلوماسيّة لتأمين انسحاب إسرائيل من القرى والمناطق التي سيطرت عليها، والعمل على إنقاذ ما تبقّى من الجنوب وإطلاق مسار إعادة إعماره وتعافي أهله.

ورأى المجلس التنفيذيّ أنّ لبنان يمرّ بمرحلة اقتصاديّة دقيقة تنعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات الإنتاجيّة والخدماتيّة.

كما يشهد القطاع السياحيّ تراجعًا نتيجة حالة الترقّب وعدم الاستقرار العام، ما ينعكس على حركة الوافدين والإيرادات السياحيّة.

وفي هذا السياق، دعت إلى العمل، رغم كل الصعوبات، على تعزيز ركائز الاقتصاد الوطنيّ، ودعم القطاعات الإنتاجيّة، وإعادة تنشيط الثقة بالاقتصاد اللبنانيّ، بما يساهم في تحفيز النموّ، وخلق فرص العمل، وتحسين المؤشرات الاقتصاديّة العامّة.

ورحّب المجتمعون بقرار المملكة العربية السعوديّة إعادة فتح أسواقها أمام الصادرات اللبنانيّة الزراعيّة والصناعيّة.

واعتبروا أنّ هذه الخطوة تشكّل تحولاً إيجابيّاً بالغ الأهميّة في هذا التوقيت الحرج، لما تحمله من دعم مباشر للاقتصاد الوطنيّ وللقطاعات المنتجة التي عانت طويلاً من تداعيات الأزمات المتلاحقة.

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