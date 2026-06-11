بلاط تفتتح موسم الصيف بمهرجان Street Festival

للسنة الثانية على التوالي، إفتتاح مهرجان "Street Festival" عند الواجهة البحرية لبلدية بلاط وقرطبون ومستيتا.



مهرجان شكل إنطلاقة الموسم السياحي الصيفي وذلك بحضور شخصيات سياسية وفعاليات اجتماعية.

المهرجان مجاني ويمتد حتى الرابع عشر من حزيران ويتضمّن نشاطات فنيّة استعراضية للكبار والصغار.