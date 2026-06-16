اتصال بين بري وقاليباف: لوجوب ان تطلع الولايات المتحدة والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم بمسؤولية إلزام إسرائيل إنهاء حربها واحترام سيادة لبنان



جرى اتصال بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الشورى في ايران محمد باقر قاليباف تداولا فيه بآخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات الميدانية والسياسية المتصلة بمذكرة التفاهم التي وقعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لا سيما البند المتضمن إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان.



وشدد قاليباف والرئيس بري على وجوب أن تطلع الولايات المتحدة الأميركية والجهات الضامنة لمذكرة التفاهم والمجتمع الدولي بمسؤولية إلزام إسرائيل إنهاء حربها ووقف هدم القرى واحترام سيادة لبنان والانسحاب الفوري من الأراضي التي احتلتها.