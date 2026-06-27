بتوجيه من وزير الزراعة نزار هاني… وزارة الزراعة تطلق أكثر من 500 طائر حسون في غابة العذر – عكار دعماً للتنوع البيولوجي وحماية الحياة البرية

في إطار التزامها بحماية التنوع البيولوجي وصون الثروة الطبيعية في لبنان، وبتوجيه من وزير الزراعة نزار هاني، نفّذت وزارة الزراعة عملية إطلاق لأكثر من 500 طائر حسون تمت مصادرتها سابقاً، وذلك في غابة العذر في محافظة عكار، بهدف إعادتها إلى موائلها الطبيعية وتعزيز التوازن البيئي.

وجرت عملية الإطلاق بحضور رئيس مصلحة الزراعة في عكار طه مصطفى، وموظفي دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، ورئيس اتحاد بلديات جرد القيطع، ورئيس بلدية فنيدق وأعضاء المجلس البلدي، إلى جانب عدد من المعنيين والمهتمين بالشأن البيئي.

وأكدت وزارة الزراعة أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهودها المتواصلة لمكافحة الصيد الجائر والاتجار غير المشروع بالطيور البرية، وإعادة تأهيل الأنواع المصادرة وإطلاقها في بيئاتها الطبيعية، بما يسهم في الحفاظ على الأنظمة البيئية والتنوع الحيوي الذي يشكل جزءاً أساسياً من التراث الطبيعي الوطني.

وتوجهت الوزارة بجزيل الشكر والتقدير إلى قيادة الجيش اللبناني، ولا سيما فوج الحدود البرية، على جهوده المستمرة في مكافحة الصيد والاتجار غير المشروع بالطيور البرية، وعلى تعاونه الوثيق مع وزارة الزراعة من خلال تسليم الطيور المصادرة تمهيداً لإطلاقها مجدداً في الطبيعة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التعاون المثمر بين المؤسسات الرسمية يجسد نموذجاً وطنياً فاعلاً في حماية الحياة البرية وصون الموارد الطبيعية، ويؤكد أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية في مواجهة التعديات على البيئة والحفاظ على الإرث الطبيعي للأجيال القادمة.