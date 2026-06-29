سعيد للـLBCI: في هذه اللحظة يجب أن نصر على الوحدة الداخلية وعلى اتفاق الطائف

شدد رئيس لقاء سيدة الجبل فارس سعيد على أن "الأهم من البحث عن بنود إتفاق الإطار وإمكانية نجاحه، يجب في هذه اللحظة أن نصر على الوحدة الداخلية وعلى اتفاق الطائف."



ورأى سعيد في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI أن "مصلحة الشيعة في لبنان هي بلبنانيتهم وبعربيتهم،" سائلًا: "هل هناك فعلًا مصلحة للطائفة بأن يتفرد حزب بقرارها وهل فعلًا قررت هذه الطائفة الخروج عن الإجماع اللبناني واتفاق الطائف؟"



وأشار إلى أن "حزب الله أصر على ربط طائفة في لبنان بإسلام آباد وفصلها عن الداخل اللبناني،" معتبرًا أن "إضعاف الدولة من قبل هذا الإصرار سيفسح المجال لطوائف أخرى في لبنان للقول "إذا كان للطائفة الشيعية ضمانة إيرانية، لماذا لا نبحث نحن عن ضمانات أخرى في لحظة خطيرة جدا في المنطقة يعاد فيها ترتيب موازين القوى."