وزير الداخلية عرض مع نظيره الكويتي سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح جلسة مباحثات، في إطار زيارته الرسمية للكويت، بحضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب، وسفير لبنان لدى دولة الكويت غادي الخوري.



وخلال الجلسة، تم عرض العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع لبنان والكويت، والبحث في سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار.



كما تناولت المباحثات عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل وجهات النظر في شأنها.



وتحدث الوزير الحجار عن "أهمية مواصلة التنسيق وتطوير آليات التعاون الأمني بين الأجهزة المختصة في الوزارتين".



وأكد الجانبان "حرصهما على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أوسع، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ويخدم المصالح المشتركة".



وأشاد الوزير الحجار بـ"الدعم الأخوي الذي تقدمه الكويت إلى لبنان"، مؤكدا "الحرص على تطوير أطر التعاون والتنسيق المشترك، لا سيما في مجال مكافحة المخدرات وتعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات والمعلومات، بما يسهم في حماية المجتمعين اللبناني والكويتي".