الرئيس عون استقبل الشيباني: لبنان متمسك بعلاقات اخوية مع سوريا قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لوزير الخارجية السوري اسعد الشيباني أن "لبنان متمسك بإقامة علاقات اخوية بين البلدين قائمة على التعاون والتنسيق وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين".



وقال: "نحن حرصاء على استقرار سوريا تماماً كما تحرص سوريا على استقرار لبنان وانا مرتاح للتنسيق بين البلدين لاسيما في مجالات ضبط الحدود ومنع تهريب الاشخاص والسلاح وكل ما هو مسيء لأمن البلدين".



و‏أضاف: "أكد لي الرئيس الشرع في اكثر من لقاء واتصال ان دور سوريا لن يكون مثل دورها في الماضي وان صفحة جديدة فتحت بين البلدين لن تكون فيها سوريا مع طرف ضد آخر بل إلى جانب جميع اللبنانيين".



‏ورحب الرئيس عون بـ "تشكيل اللجنة العليا بين البلدين للحفاظ على مصالح لبنان وسوريا على حد سواء".



وقد نقل الوزير الشيباني إلى الرئيس عون تحيات الرئيس الشرع ودعوة رسمية لزيارة دمشق، مؤكدا أن زيارته تهدف الى "تعزيز العلاقات بين البلدين وتفعيل التنسيق لاسيما في المجال الاقتصادي".