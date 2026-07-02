شقير يهنئ بافتتاح صالون الشرف بمطار بيروت ويشيد بإنجازات رسامني والحوت: آن الأوان لتعميم نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص

كتب رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على منصة إكس الآتي:



"إنجازٌ جديد يُضاف إلى سجلّ وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وشركة طيران الشرق الأوسط برئاسة محمد الحوت، مع افتتاح صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت بحلّته الجديدة.



كل الشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع، الذي استمرت متابعة تنفيذه خلال أصعب المراحل التي مرّ بها لبنان، ليُبصر النور اليوم في مرحلة تحمل الكثير من الأمل والتفاؤل بمستقبل واعد.



ولا بد من التنويه بما أعلنه رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط، محمد الحوت، عن استعداد الشركة لتمويل إنشاء المحطة الجديدة في مطار بيروت، بكلفة تبلغ 500 مليون دولار.



بالأمس، أُعلن عن التزام شركة خاصة بتشغيل مطار القليعات، واليوم تعرض "الميدل إيست" تمويل وإنشاء المحطة الجديدة في مطار بيروت. وهذه مؤشرات واضحة إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في تطوير البنى التحتية.



وانطلاقًا من ذلك، نجدد الدعوة إلى اعتماد نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والـBOT والخصخصة، في إنشاء وإدارة مشاريع الدولة. فهذه الخيارات أثبتت فعاليتها في تسريع تنفيذ المشاريع، وتحسين جودة الخدمات، وتخفيف الأعباء عن الدولة والمواطنين، بما يسهم في تسهيل حياة اللبنانيين واستعادة لبنان لموقعه كدولة منافسة في المنطقة".