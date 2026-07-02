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ضاهر بعد لقائه عون: الأولوية لوقف النار وجدول زمني للانسحاب الإسرائيلي
أخبار لبنان
2026-07-02 | 07:54
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ضاهر بعد لقائه عون: الأولوية لوقف النار وجدول زمني للانسحاب الإسرائيلي
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون النائب ميشال ضاهر، الذي أكد بعد اللقاء أن "اتفاق الإطار يُقاس بتطبيقه على الأرض، وما يهمّنا اليوم هو وقف الحرب وتنفيذ الاتفاق".
وشدد ضاهر على أن "الأولوية اليوم هي لوقف إطلاق النار ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي".
ودعا جميع الأطراف إلى "التعقل"، مؤكداً أن "الوطن بحاجة إلى وحدة الجميع حول فخامة الرئيس والحكومة ومجلس النواب".
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