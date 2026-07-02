الجميّل بعد لقائه الشيباني: نتطلع إلى فتح صفحة جديدة بين لبنان وسوريا

استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، حيث أكد الجميّل أن "سوريا الجديدة" تشكل فرصة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.



وقال الجميّل بعد اللقاء: "نتمنى أن نصل إلى استقلال سياسي وتبادل اقتصادي، ويجب أن نتعاون بما هو أفضل للبنان وسوريا، وزيارة الشيباني بادرة جميلة".



من جهته، أكد الشيباني من بيت الكتائب أن "سوريا الجديدة تنظر إلى لبنان كشريك، وإذا كانت هناك أي مشكلة نتحدث بها بشكل مشترك"، مشدداً على أنه "لم نتطرق إلى أي مبادرة تتعلق بسلاح حزب الله"، ومؤكداً تقدير دمشق "للجهود التي تقوم بها الدولة اللبنانية".