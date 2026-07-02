الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على نفق ومستودع أسلحة لـ"حزب الله" في الطيري وعتاد قتالي في مارون الراس

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه "خلال الأيام الأخيرة، عثر مقاتلو اللواء 401 على فتحة نفق تحت الأرض ومستودعٍ للأسلحة والوسائل القتالية، احتوى على صواريخ وقذائف هاون، في منطقة الطيري بجنوب لبنان. وفي نشاطٍ إضافي في منطقة مارون الراس، عثر مقاتلو لواء الاحتياط "يفتاح" (679) على عبوات ناسفة، وأسلحة، ومعدات قتالية إضافية، حيث خصصت هذه الوسائل القتالية لاستخدامها من قبل عناصر حزب الله ضد قواتنا".

وأضاف: "سنواصل العمل على إزالة كل تهديد يستهدف قواته، ولن يسمح لحزب الله بالمساس بمواطني إسرائيل".



