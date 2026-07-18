الراعي من بقاعكفرا: السلام هو خيار لبنان والقداسة تبني الإنسان والوطن

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القداس الإلهي لمناسبة عيد القديس شربل في ساحة مار حوشب في بقاعكفرا، مسقط رأس قديس لبنان، وسط مشاركة واسعة من المؤمنين والفاعليات الروحية والرسمية والشعبية الذين توافدوا من مختلف المناطق اللبنانية للمشاركة في الاحتفال بعيد القديس شربل، الذي بات محطة إيمانية ووطنية سنوية تجمع اللبنانيين حول رسالة القداسة والرجاء والسلام.







وعاونه في الاحتفال النائب البطريركي العام على منطقة الجبة وإهدن – زغرتا المطران جوزيف نفاع وخادم الرعية الخوري ميلاد مخلوف، ورئيس دير مار شربل بقاعكفرا الأب الياس شكري، إلى جانب عدد كبير من الآباء والرهبان.







وبعد تلاوة الإنجيل المقدس، ألقى الراعي عظة انطلق فيها "الإنجيل لا ينفصل عن حياة الشعوب، وأن رسالة المسيح هي رسالة سلام، ولذلك فإن لبنان مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى أن يتمسك بهذه الرسالة التاريخية التي جعلت منه وطنًا للعيش المشترك والحوار والانفتاح" .







وشدد على أن "السلام هو خيار لبنان، وليس الحرب، لأن الحروب لا تبني الأوطان، بل تهدم الإنسان والحجر والمؤسسات، فيما السلام وحده يحفظ الحياة ويصون الكرامة الإنسانية ويؤسس لمستقبل الأجيال". وقال إن "اللبنانيين تعبوا من الصراعات والانقسامات، وهم يتطلعون إلى مرحلة جديدة يسودها الاستقرار والأمان والثقة، بعيدًا عن كل ما يهدد وحدة الوطن أو يجرّه إلى آتون الحروب".







وأكد أن "الدفاع الحقيقي عن لبنان يكون بالمحافظة على وحدته، وتعزيز مؤسسات الدولة، واحترام الدستور والقوانين، وترسيخ العدالة، وحماية كرامة الإنسان، والعمل الصادق من أجل الخير العام، لأن الأوطان لا تُبنى بالخصومات ولا بخطابات الكراهية، بل بالمصالحة والتضامن والتعاون بين جميع أبنائها".







وأضاف: "إن لبنان الذي قدّم للعالم قديسين كبارًا، وفي مقدمتهم القديس شربل، مدعو لأن يبقى منارة روحية ورسالة حضارية في هذا الشرق، وأن يواصل أداء دوره التاريخي كأرض لقاء بين الثقافات والأديان، لا كساحة نزاعات وصراعات". وأشار إلى أن "قوة لبنان الحقيقية لم تكن يومًا في منطق الغلبة أو العنف، بل في رسالته الإنسانية، وفي غنى تنوعه، وفي إيمان شعبه، وفي قدرته على تحويل الألم إلى رجاء".







وختم الراعي بالصلاة من أجل لبنان، سائلًا الله، "بشفاعة القديس شربل، أن يحفظ الوطن وأبناءه، وأن يبارك كل المبادرات الصادقة الهادفة إلى تثبيت السلام والاستقرار، وأن يمنح المسؤولين الحكمة لاتخاذ القرارات التي تحفظ الوطن وتصون سيادته ووحدته، ليبقى لبنان أرض القداسة، ووطن الرسالة، وعلامة رجاء وسلام في الشرق والعالم".