وصول الدفعة الثالثة من المساعدات الإماراتية للمتضررين وبدء توزيعها عبر هيئة الإغاثة

أعلنت الهيئة العليا للاغاثة، في بيان، بدء وصول الدفعة الثالثة من حملة المساعدات الإنسانية لاغاثة المتضررين، والمقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، الى معبر المصنع.



وعليه، باشرت الهيئة العليا للإغاثة بتوزيع هذه المساعدات للجهات المختصة والمستفيدين منها.