الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جوليا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
30
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"لبنان القوي" يتقدم باقتراحي قانونَين لإجازة اعتماد التصويت الإلكتروني في مجلس النواب وتنظيم آليته
أخبار لبنان
2026-07-22 | 08:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"لبنان القوي" يتقدم باقتراحي قانونَين لإجازة اعتماد التصويت الإلكتروني في مجلس النواب وتنظيم آليته
تقدّم تكتل "لبنان القوي" باقتراحَي قانونَين يرميان إلى تعديل المادة 36 من الدستور اللبناني وتعديل بعض مواد قانون النظام الداخلي.
وجاء في الطلب الموجه لرئيس مجلس النواب بإحالة الإقتراحين إلى اللجان النيابية لمناقشتهما، أن" اقتراح التعديل الدستوري يهدف إلى إجازة اعتماد التصويت الإلكتروني في مجلس النواب، أما تعديل بعض مواد قانون النظام الداخلي فهدفه تنظيم آلية اعتماد التصويت الإلكتروني وتحديد قواعده وإجراءاته التطبيقية.
ويأتي هذان الإقتراحان كمنظومة تشريعية متكاملة، إذ يوفّر الإقتراح الأول الأساس الدستوري اللازم لاعتماد التصويت الإلكتروني، فيما يضع الإقتراح الثاني الإطار التنظيمي والإجرائي الكفيل بتطبيقه بصورة عملية، وبما ينسجم مع أحكام الدستور وأصول العمل البرلماني.
وفي الأسباب الموجبة لهذين الإقتراحين، أن مبدأ علنية جلسات مجلس النواب يمتد إلى تمكين الرأي العام من الإطلاع بصورة واضحة ودقيقة على كيفية ممارسة كل نائب لحقه الدستوري في التصويت، باعتبار أن النائب يمثل الأمة ويخضع للمساءلة السياسية أمام المواطنين.
ويستند هذين الإقتراحين على أنَّ وسائل التصويت التقليدية ولا سيما التصويت بالمناداة أو بطريقة القيام والجلوس أو رفع الأيادي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى التباس أو خلاف حول النتيجة النهائية للتصويت أو حول كيفية تصويت بعض النواب، بما ينعكس سلباً على مبدأ الشفافية.
كما يستند الإقتراحان على أنَّ الأنظمة البرلمانية الحديثة في دول العالم قد اعتمدت أنظمة التصويت الإلكتروني أو الآلي لما تؤمنه من دقة وسرعة وشفافية في احتساب الأصوات.
وجاء في الأسباب الموجبة أن المجتمع اللبناني والناخبون يطالبون باعتماد هذه الآلية بهدف تعزيز الشفافية والعلنية في التصويت، مع الإشارة إلى أن هذا التعديل لا يمس مبدأ الإقتراع السري في الحالات التي يفرضها الدستور ولا بالأحكام الدستورية المتعلقة بمنح الثقة او حجبها أو سائر الحالات الخاصة".
وأكد تكتل "لبنان القوي" أن" اعتماد التصويت الإلكتروني هو إصلاح مؤسساتي يعزز الشفافية والمساءلة ويكرس حق المواطنين في الإطلاع على مواقف ممثليهم".
أخبار لبنان
القوي"
يتقدم
باقتراحي
قانونَين
لإجازة
اعتماد
التصويت
الإلكتروني
النواب
وتنظيم
آليته
التالي
"الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في قضاءي الشوف وصيدا
وصول الدفعة الثالثة من المساعدات الإماراتية للمتضررين وبدء توزيعها عبر هيئة الإغاثة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-07-15
الخلاف داخل مجلس النواب سببه رفض بري التصويت على اقتراح القانون بالمناداة وعدم استجابته لهذا المطلب
آخر الأخبار
2026-07-15
الخلاف داخل مجلس النواب سببه رفض بري التصويت على اقتراح القانون بالمناداة وعدم استجابته لهذا المطلب
0
أخبار لبنان
2026-07-15
مجلس النواب أقر اقتراحي قانونين يتعلقان بإعادة مسرّحين من الضابطة الجمركية وتعديل قانون حماية المستهلك
أخبار لبنان
2026-07-15
مجلس النواب أقر اقتراحي قانونين يتعلقان بإعادة مسرّحين من الضابطة الجمركية وتعديل قانون حماية المستهلك
0
أخبار لبنان
2026-07-15
مجلس النواب أقر مشروع قانون الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين جمهوريتي لبنان وألمانيا
أخبار لبنان
2026-07-15
مجلس النواب أقر مشروع قانون الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين جمهوريتي لبنان وألمانيا
0
أخبار لبنان
2026-07-15
مجلس النواب أقر مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة للعسكريين وموظفي القطاع العام
أخبار لبنان
2026-07-15
مجلس النواب أقر مشروع قانون فتح اعتماد إضافي في الموازنة للعسكريين وموظفي القطاع العام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:43
عمليات طوارئ الصحة: 4328 شهيدا و 12232 جريحا في الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار
آخر الأخبار
10:43
عمليات طوارئ الصحة: 4328 شهيدا و 12232 جريحا في الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار
0
أخبار لبنان
10:35
تيمور جنبلاط: خطاب عون محطة مهمة نحو استقرار مستدام
أخبار لبنان
10:35
تيمور جنبلاط: خطاب عون محطة مهمة نحو استقرار مستدام
0
اقتصاد
10:33
فريد البستاني يشارك في لقاء حواري حول تحديات سوق العمل وفرص الإصلاح
اقتصاد
10:33
فريد البستاني يشارك في لقاء حواري حول تحديات سوق العمل وفرص الإصلاح
0
أخبار لبنان
10:31
لجنة الاعلام والإتصالات تابعت مناقشة تلزيم إدارة وتشغيل شركتي الخلوي
أخبار لبنان
10:31
لجنة الاعلام والإتصالات تابعت مناقشة تلزيم إدارة وتشغيل شركتي الخلوي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2026-04-10
قضية جيفري إبستين إلى الواجهة مجدداً... وميلانيا ترامب متهمة بـ" تشتيت الإنتباه" عن التحقيق!
منوعات
2026-04-10
قضية جيفري إبستين إلى الواجهة مجدداً... وميلانيا ترامب متهمة بـ" تشتيت الإنتباه" عن التحقيق!
0
آخر الأخبار
2026-06-24
الوكالة الوطنية: شهيدان باستهداف مسيرة اسرائيلية لسيارة على طريق تلة الدبشة لجهة دوحة كفررمان
آخر الأخبار
2026-06-24
الوكالة الوطنية: شهيدان باستهداف مسيرة اسرائيلية لسيارة على طريق تلة الدبشة لجهة دوحة كفررمان
0
أخبار لبنان
2026-06-24
رئيس الحكومة عرض مع وفد من الاتحاد العمالي واقع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة... الأسمر: اتفقنا على مراسيم يمكن أن تصحح بعض الخلل
أخبار لبنان
2026-06-24
رئيس الحكومة عرض مع وفد من الاتحاد العمالي واقع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة... الأسمر: اتفقنا على مراسيم يمكن أن تصحح بعض الخلل
0
أخبار لبنان
2026-06-27
رجي: اتفاق الإطار يجسد انتصار الحل الدبلوماسي ومنطق الدولة
أخبار لبنان
2026-06-27
رجي: اتفاق الإطار يجسد انتصار الحل الدبلوماسي ومنطق الدولة
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
10:42
لفائف اللحمة بالسبانخ والريكوتا... وصفة شهية مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
10:42
لفائف اللحمة بالسبانخ والريكوتا... وصفة شهية مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
أخبار لبنان
08:09
لقاء جمع بري بالسفير المصريّ وتشديد على أولوية وقف اطلاق النار
أخبار لبنان
08:09
لقاء جمع بري بالسفير المصريّ وتشديد على أولوية وقف اطلاق النار
0
أمن وقضاء
07:57
الجيش الإسرائيليّ ينسحب من زوطر الغربية والـLBCI تواكب انتشار الجيش اللبنانيّ
أمن وقضاء
07:57
الجيش الإسرائيليّ ينسحب من زوطر الغربية والـLBCI تواكب انتشار الجيش اللبنانيّ
0
أخبار دولية
05:48
روبيو: إيران في مأزق كبير
أخبار دولية
05:48
روبيو: إيران في مأزق كبير
0
أخبار دولية
05:28
لافروف: الاتفاق على عقد اجتماع مع روبيو غدا
أخبار دولية
05:28
لافروف: الاتفاق على عقد اجتماع مع روبيو غدا
0
أخبار لبنان
04:17
رسامني خلال توقيع مذكرة تفاهم بين مرفأ بيروت وميناء مرسيليا فوس لتعزيز التعاون التجاري: مصمّمون على تنفيذ الإصلاحات اللازمة
أخبار لبنان
04:17
رسامني خلال توقيع مذكرة تفاهم بين مرفأ بيروت وميناء مرسيليا فوس لتعزيز التعاون التجاري: مصمّمون على تنفيذ الإصلاحات اللازمة
0
أمن وقضاء
03:16
سلام في زوطر الغربية... هذا المشهد
أمن وقضاء
03:16
سلام في زوطر الغربية... هذا المشهد
0
أخبار لبنان
02:19
رئيس الحكومة في جولة تفقدية لزوطر الغربية
أخبار لبنان
02:19
رئيس الحكومة في جولة تفقدية لزوطر الغربية
0
أخبار لبنان
02:19
الـLBCI تواكب المشهد من زوطر الغربية تزامنًا مع انتشار الجيش اللبنانيّ فيها
أخبار لبنان
02:19
الـLBCI تواكب المشهد من زوطر الغربية تزامنًا مع انتشار الجيش اللبنانيّ فيها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
15:59
عون وترامب يؤكدان الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة ويبحثان الانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش
أخبار لبنان
15:59
عون وترامب يؤكدان الشراكة بين لبنان والولايات المتحدة ويبحثان الانسحاب الإسرائيلي ودعم الجيش
2
أخبار لبنان
15:36
ترامب يوجّه بالسماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان
أخبار لبنان
15:36
ترامب يوجّه بالسماح لشركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان
3
أمن وقضاء
03:31
شعبة المعلومات تُحبط نشاط مروّج مخدرات وتوقفه بالجرم المشهود في الأوزاعي
أمن وقضاء
03:31
شعبة المعلومات تُحبط نشاط مروّج مخدرات وتوقفه بالجرم المشهود في الأوزاعي
4
أخبار لبنان
02:50
الرئيس سلام من زوطر الغربية: هذه لحظة وطنية تحمل أبعادًا سياسية ومعنوية كبيرة وما نشهده ليس سوى بداية
أخبار لبنان
02:50
الرئيس سلام من زوطر الغربية: هذه لحظة وطنية تحمل أبعادًا سياسية ومعنوية كبيرة وما نشهده ليس سوى بداية
5
خبر عاجل
15:28
ترامب: أوجه الإدارة للسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان
خبر عاجل
15:28
ترامب: أوجه الإدارة للسماح لجميع شركات الطيران الأميركية بتسيير رحلات جوية مباشرة إلى لبنان
6
أخبار لبنان
16:14
سلام: الحكومة اللبنانية جاهزة لمواكبة تنفيذ قرار عودة الرحلات الجوية الأميركية إلى بيروت
أخبار لبنان
16:14
سلام: الحكومة اللبنانية جاهزة لمواكبة تنفيذ قرار عودة الرحلات الجوية الأميركية إلى بيروت
7
أخبار لبنان
11:51
الرئيس الأميركيّ: إذا اراد الرئيس عون أن أتواصل مع حزب الله فسأقوم بذلك... والرئيس عون: طالبت بدعم للجيش اللبنانيّ
أخبار لبنان
11:51
الرئيس الأميركيّ: إذا اراد الرئيس عون أن أتواصل مع حزب الله فسأقوم بذلك... والرئيس عون: طالبت بدعم للجيش اللبنانيّ
8
آخر الأخبار
15:06
الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية افرجت عن الشبان اللبنانيين الثلاثة الذين كانت قد اعتقلتهم صباحا في خراج بلدة شبعا بعد احتجازهم لساعات واقتيادهم إلى جهة مجهولة وهم محمد حسن موسى هاشم وربيع زهرة وخضر نبعة
آخر الأخبار
15:06
الوكالة الوطنية للإعلام: القوات الإسرائيلية افرجت عن الشبان اللبنانيين الثلاثة الذين كانت قد اعتقلتهم صباحا في خراج بلدة شبعا بعد احتجازهم لساعات واقتيادهم إلى جهة مجهولة وهم محمد حسن موسى هاشم وربيع زهرة وخضر نبعة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More