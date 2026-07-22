"الريجي" تضبط مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في قضاءي الشوف وصيدا

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، "أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الالكترونية المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والسجائر المهرّبة والتنباك العجمي المهرّب والسيجار المزوّر، نتيجة عمليات دهم نفّذها في الوردانية ووادي الزينة بقضاء الشوف وفي مدينة صيدا وبلدة الهلالية بقضائها".وإذ ذكّرت "الريجي" ب"أن هذه المداهمات تندرج ضمن "جهودها المتواصلة لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورّة"، اشارت إلى أن محاضر ضبط بالمخالفين سُطّرت وينظر فيها القضاء المختص".