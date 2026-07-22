مخزومي استقبل عناصر الضابطة الجمركية سرحوا من الخدمة: إقرار قانون إعادتهم خطوة في الاتجاه الصحيح

كتب النائب فؤاد مخزومي، على منصة "أكس": "استقبلت وفدا من عناصر الضابطة الجمركية، الذين سبق أن سُرّحوا من الخدمة، وقد جاءت الزيارة في إطار التعبير عن شكرهم وتقديرهم للموقف الداعم الذي اتخذناه في سبيل إنصافهم، وذلك عقب إقرار مجلس النواب اقتراح القانون الرامي إلى إعادتهم إلى الضابطة الجمركية. وأكدت خلال اللقاء أن إقرار هذا القانون يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح لترسيخ العدالة وإنصاف من تضرروا نتيجة ظروف إدارية وتنظيمية خارجة عن إرادتهم، وأن احترام الحقوق وتطبيق القوانين بعدالة هما أساس بناء دولة المؤسسات".