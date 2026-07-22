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لجنة الاعلام والإتصالات تابعت مناقشة تلزيم إدارة وتشغيل شركتي الخلوي

أخبار لبنان
2026-07-22 | 10:31
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لجنة الاعلام والإتصالات تابعت مناقشة تلزيم إدارة وتشغيل شركتي الخلوي
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لجنة الاعلام والإتصالات تابعت مناقشة تلزيم إدارة وتشغيل شركتي الخلوي

 عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب ابراهيم الموسوي، وحضور النواب الاعضاء: قبلان قبلان، بولا يعقوبيان، سيزار أبي خليل، نقولا صحناوي، سعيد الاسمر وجيمي جبور، والنائب عدنان طرابلسي.

كما حضر رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية،  المسؤولة عن وحدة الشؤون القانونية في الهيئة الناظمة للاتصالات الدكتورة رجاء الشريف وعضوا الهيئة المهندس محمد أيوب والدكتورة ديانا بو غانم.

وتابعت اللجنة مناقشة بند من بنود اعمالها المتعلق بأجوبة وزارة الاتصالات حول تلزيم إدارة وتشغيل شركتي الخلوي، واستمعت الى شرح من الهيئة الناظمة للاتصالات حول بعض التفاصيل المتعلقة بطريقة التلزيم وإعداد دفتر الشروط. وقدم رئيس هيئة الشراء العام ملاحظاته القانونية على بعض الاجوبة المتعلقة بالملف مع الاطر القانونية لطريقة التلزيم واعداد دفاتر الشروط .

وأكدت اللجنة في ختام الجلسة، الاستمرار في متابعة الموضوع من جوانبه كافة، مع جميع الجهات المختصة.

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