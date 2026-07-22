تيمور جنبلاط: خطاب عون محطة مهمة نحو استقرار مستدام

اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، عبر منصة "أكس"، أن "خطاب الرئيس جوزاف عون في واشنطن شكل محطة مهمة أكد فيها الثوابت التي من شأنها أن تفتح الطريق لاستقرار مستدام"، وقال: "نحن معه في السعي لترجمة هذه المبادئ إلى خطوات عملية، إذ يبقى الأساس الوقف الدائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل، وحصرية السلاح واحتكار الدولة لقرار السلم والحرب، ودعم الجيش، وعودة أبناء الجنوب وإعادة الإعمار، وتثبيت السلم الأهلي".



أضاف: "إنها مهمة صعبة لا شك، ونحن الى جانب الرئيس عون في سعيه لتحقيق ذلك".